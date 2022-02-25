Украина дает отпор российским военным. Спорт отошел на второй план

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 24 февраля.
1. Реакция спортивного мира на войну в Украине. Sport.ua собирает реакцию известных людей из мира спорта.
2. Когда результат не важен. Украина уступила Испании в отборе на ЧМ-2023. Украинские баскетболисты несмотря ни на что вышли на матч.
3. ОФИЦИАЛЬНО. В Украине введено военное положение. За такое решение проголосовали 300 депутатов Верховной рады.
4. ФОТО. Малиновский оформил дубль в Лиге Европы и посвятил голы Украине. Украинец оформил дубль в ворота «Олимпиакоса».
5. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ приостановила чемпионат. Сейчас не до футбола.
6. Лига Европы. 1/16 финала. Дубль Малиновского, Севилья и Порту идут дальше. 24 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.
7. Лига конференций. 1/16 финала. Качараба помог Славии пройти Фенербахче. 24 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.
8. УАФ требует запретить командам из РФ участвовать в международных турнирах. Соответствующее обращение отправлено в ФИФА и УЕФА.
9. Люди спорта, помогите хотя бы словом, если не можете автоматом. Время мужества пробило на наших часах.
10. Динамо вынужденно прервало переговоры с Сан-Паулу по Родриго Нестору. Военная агрессия России привела к срыву сделки.
Источник — Sport.ua
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