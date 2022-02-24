Люди спорта, помогите хотя бы словом, если не можете автоматом

Время мужества пробило на наших часах

  • 24.02.2022 22:21
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Люди спорта, помогите хотя бы словом, если не можете автоматом
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Сегодня, как и все в нашей стране, я проснулся рано. Раньше, чем обычно. Услышал приглушенные взрывы. Прочитал новостные ленты. Собрал «тревожный тормозок». На всякий случай. Хотя уезжать из Киева не собираюсь. Несмотря на то, что настоящего оружия в руках я не держал ни разу, при необходимости я его буду держать. И не только держать, но использовать по назначению. Уверен, что таких, как я – подавляющее большинство. И в Киеве, и где угодно в нашей стране. И лично меня это сознание держит в руках. И вдохновляет.

Однако сейчас не только об этом. Так или иначе, в той или иной степени я считаю себя причастным к спорту. В частности, футболу. И мне, кроме всего прочего, было необходимо услышать или прочитать хоть какие-то слова – слова поддержки Украины, то есть и меня также – от зарубежных и отечественных спортсменов. Особенно наших. Особенно сейчас.

Мне очень приятно за позицию Саши Зинченко, инициативу Руслана Малиновского и его голы. Миколенко, Шевченко, Харатин, Цыганков и даже Луческу – спасибо. И другим, многим другим, которых я здесь не вспомнил.

Но я очень хотел бы услышать личную – подчеркиваю – личную позицию по поводу вторжения, какие-то положительные конкретные слова от Рината Ахметова, братьев Суркисов, Игоря Коломойского и других, кто причастен к нашему спорту. Я бы хотел услышать лондонского страдальца Александра Ярославского, Константин Жеваго – вы тоже не молчите. Дорогие наши господа, имейте наконец мужество проявить свое мужество. Покажите, наконец, свой пример – хотя бы словом, если автоматически вы показать не в состоянии.

Хотел бы очень услышать наших славных чемпионов мира – Ломаченко и Усика. Вы с нами, пацаны? Если да, то отзовитесь из лондонских трущоб или вершин Афона.

Ну и несколько слов – о «спорте вне политики». Неужели матч «Бетис» – «Зенит» состоялся? Неужели финал Лиги чемпионов должен пройти в Питере? Неужели УЕФА рассуждает только о газпромовских миллионах? Люди, посмотрите сейчас на нас. Посмотрите внимательно: если с нами сегодня произойдет что-то плохое, уже завтра что-нибудь подобное произойдет с вами. Поэтому хотя бы не молчите.

А всех нас, кто в сознании и сумеет удержать в руках автомат, призываю это сделать. Ибо если не мы – то никто. С нами Бог и Украина.

Валерий Василенко, Sport.ua

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