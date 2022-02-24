Динамо вынужденно прервало переговоры с Сан-Паулу по Родриго Нестору

Военная агрессия России привела к срыву сделки

  • 24.02.2022 22:25
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Динамо вынужденно прервало переговоры с Сан-Паулу по Родриго Нестору
© Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Нестор

Киевское «Динамо», которое длительное время проявляло интерес к подписанию полузащитника «Сан-Паулу» Игора Гомеса, недавно сделало официальное предложение по другому игроку этого клуба – 21-летнему центральному хавбеку Родриго Нестору.

Первоначальное предложение «бело-синих» не устроило бразильцев и было отвергнуто. Ожидалось, что «Динамо» представит улучшенное предложение, но военные действия, которые в отношении Украины начала Россия привели к срыву переговоров.

Ранее «Динамо» также не смогло договориться с Игором Гомесом, так как футболист и его агенты побоялись скорого начала боевых действий в Украине и отказались от дискуссии.

Сегодня сообщалось, что «Сан-Паулу» хочет договориться с «Шахтером» о переходе вингера «горняков» Давида Нереса.

Источник — Globoesporte

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