Планы Динамо могут сорваться. Игор Гомес боиться переезжать в Украину

Футболистом активно интересуется киевский клуб

  • 23.02.2022 09:03
  • 2038 просмотров
  • 2 комментария
Планы Динамо могут сорваться. Игор Гомес боиться переезжать в Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Гомес

22-летний атакующий полузащитник «Сан-Паулу» Игор Гомес, активный интерес к которому проявляет киевское «Динамо», может отказаться от трансфера в Украину.

Сообщается, что Гомес всерьез опасается переезжать в Киев из-за риска полномасштабной войны между Украиной и Россией.

Официального предложения от «Динамо» в «Сан-Паулу» пока нет, однако известно, что киевляне рассматривали возможность летнего трансфера хавбека.

Очевидно, что к лету ситуация может измениться в лучшую сторону, однако прямо сейчас Игор Гомес и его агенты всерьез напуганы, хотя ранее рассчитывали начать предварительные консультации с представителями «Динамо».

Источник — Gazeta Esportiva

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    StrikeX, 23.02.2022 09:09
    +4
    Та ніхто зараз до нас не приїде
    Ссылка
    zac1310, 23.02.2022 09:19
    -1
    Ну, щас можно и с КриРо, а также с Ленькой договариваться, а потом заявлять, что договорились, но футболист побоялся ехать
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