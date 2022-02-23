Планы Динамо могут сорваться. Игор Гомес боиться переезжать в Украину

22-летний атакующий полузащитник «Сан-Паулу» Игор Гомес, активный интерес к которому проявляет киевское «Динамо», может отказаться от трансфера в Украину.
Сообщается, что Гомес всерьез опасается переезжать в Киев из-за риска полномасштабной войны между Украиной и Россией.
Официального предложения от «Динамо» в «Сан-Паулу» пока нет, однако известно, что киевляне рассматривали возможность летнего трансфера хавбека.
Очевидно, что к лету ситуация может измениться в лучшую сторону, однако прямо сейчас Игор Гомес и его агенты всерьез напуганы, хотя ранее рассчитывали начать предварительные консультации с представителями «Динамо».
Источник — Gazeta Esportiva
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