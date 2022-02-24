Сан-Паулу хочет договориться с Шахтером по Давиду Нересу

Бразильцы, очевидно, планируют арендовать вингера

  • 24.02.2022 22:12
  • 963 просмотра
  • 1 комментарий
Сан-Паулу хочет договориться с Шахтером по Давиду Нересу
© ФК Шахтер. Давид Нерес

Руководство «Сан-Паулу» хочет воспользоваться военным положением, объявленным в Украине из-за вторжения российской армии, чтобы заполучить вингера «Шахтера» Давида Нереса.

Об этом рассказал спортивный директор «Сан-Паулу» Карлос Бельмонте, заявивший, что финансовых возможностей выкупить Нереса у его клуба сейчас нет.

«Ждем результатов. Даже сегодня на рынке есть такие игроки, которые находятся в Украине и, наверное, там не останутся. Мы говорили с Давидом Нересом. Нужно понять, что можно сделать в этот момент. Вопрос еще очень сырой. Если они захотят, чтобы Нерес ушел на сезон, при этом выплачивая часть зарплаты, мы можем обсудить».

«Мы установили контакт, работаем на рынке. У нас нет ресурсов, чтобы нанять такого игрока, как Нерес, но если есть желание, чтобы он на какое-то время был в Бразилии, наши двери открыты», - отметил Бельмонте.

Напомним, Давид Нерес перешел в «Шахтер» в зимнее трансферное окно и не сыграл ни единого официального матча за «горняков» к настоящему моменту.

Сегодня стало известно, что Нерес и другие легионеры «Шахтера» обратились за помощью к властям Бразилии с желанием покинуть Украину.

Источник — Globoesporte

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ABOBA, 24.02.2022 22:15
    0
    ну щас всех легов поотдавать в аренды было бы норм
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