УАФ требует запретить командам из РФ участвовать в международных турнирах

Соответствующее обращение отправлено в ФИФА и УЕФА

  • 24.02.2022 18:10
  • 1651 просмотр
  • 5 комментариев
УАФ требует запретить командам из РФ участвовать в международных турнирах
© УАФ

Исполнительный комитет УАФ принял решение об официальном обращении в главные футбольные инстанции мира и Европы.

Учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины, Исполнительный комитет УАФ решил:

— направить в ФИФА и УЕФА соответствующие обращения по поводу запрета участия сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА;

— направить в УЕФА обращение о принятии в кратчайшие сроки решения об изменении города и страны проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ABOBA, 24.02.2022 18:16
    +5
    пусть в Азии играют, уе**ны
    Ссылка
    Istm, 24.02.2022 18:19
    +4
    Нарешті! І закликати до підтримки футбольні спілки всіх країн Європи!
    Ссылка
    Letifer, 24.02.2022 18:22
    +3
    ABOBA, 24.02.2022 18:16
    пусть в Азии играют, уе**ны
    Какая Азия?
    Пусть организуют свой чемпионат с днр, лнр, осетией, абхазией и прочими никарагуа
    Ссылка
    online
    bonv, 24.02.2022 18:30
    +2
    Ізолювати росію на всіх рівнях як прокажену шавку!
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    online
    Lulinnha, 24.02.2022 18:22
    +2
    Этим отбросам не место в приличном обществе.
    Ссылка
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