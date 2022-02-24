УАФ требует запретить командам из РФ участвовать в международных турнирах

Исполнительный комитет УАФ принял решение об официальном обращении в главные футбольные инстанции мира и Европы.

Учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины, Исполнительный комитет УАФ решил:

— направить в ФИФА и УЕФА соответствующие обращения по поводу запрета участия сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА;

— направить в УЕФА обращение о принятии в кратчайшие сроки решения об изменении города и страны проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023.