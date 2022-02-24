УАФ требует запретить командам из РФ участвовать в международных турнирах

Исполнительный комитет УАФ принял решение об официальном обращении в главные футбольные инстанции мира и Европы.
Учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины, Исполнительный комитет УАФ решил:
— направить в ФИФА и УЕФА соответствующие обращения по поводу запрета участия сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА;
— направить в УЕФА обращение о принятии в кратчайшие сроки решения об изменении города и страны проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Пусть организуют свой чемпионат с днр, лнр, осетией, абхазией и прочими никарагуа
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