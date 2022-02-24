Лига Европы. 1/16 финала. Дубль Малиновского, Севилья и Порту идут дальше

24 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы

  • 24.02.2022 21:55
  • 4331 просмотр
  • 3 комментария
Лига Европы. 1/16 финала. Дубль Малиновского, Севилья и Порту идут дальше

24 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский оформил дубль в матче против «Олимпиакоса» (3:0) и показал майку в поддержку Украины, против войны.

Лига Европы 2021/22

1/16 финала. Ответные матчи. 24 февраля

Динамо Загреб (Хорватия) – Севилья (Испания) – 1:0 (первый матч – 1:3)

Гол: Оршич, 65 (пен).

Лацио (Италия) – Порту (Португалия) – 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Иммобиле, 19, Катальди, 90+5 – Тареми, 31 (пен). Урибе, 68.

Олимпиакос (Греция) – Аталанта (Италия) – 0:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Меле, 40, Малиновский, 67, 69.

Реал Сосьедад (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3 (первый матч – 2:2)

Голы: Субименди, 57 – Орбан, 39, Силва, 59, Форсберг, 89.

Источник — Sport.ua

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    maxno, 24.02.2022 22:18
    +1
    Молодец Руслан. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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    online
    Oliynuk_sport, 24.02.2022 21:57
    +1
    РБ Лейпциг, Порту, Аталанта, Севілья
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    kaka, 24.02.2022 22:31
    0
    Почему бомжи играют.... есть или нет санкции?
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