Лига Европы. 1/16 финала. Дубль Малиновского, Севилья и Порту идут дальше

24 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский оформил дубль в матче против «Олимпиакоса» (3:0) и показал майку в поддержку Украины, против войны.
Лига Европы 2021/22
1/16 финала. Ответные матчи. 24 февраля
Динамо Загреб (Хорватия) – Севилья (Испания) – 1:0 (первый матч – 1:3)
Гол: Оршич, 65 (пен).
Лацио (Италия) – Порту (Португалия) – 2:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Иммобиле, 19, Катальди, 90+5 – Тареми, 31 (пен). Урибе, 68.
Олимпиакос (Греция) – Аталанта (Италия) – 0:3 (первый матч – 1:2)
Голы: Меле, 40, Малиновский, 67, 69.
Реал Сосьедад (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3 (первый матч – 2:2)
Голы: Субименди, 57 – Орбан, 39, Силва, 59, Форсберг, 89.
Источник — Sport.ua
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