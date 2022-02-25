В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» сыграл дома вничью с «Боруссией Дортмунд» со счетом 2:2 и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд турнира.
События матча
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
|22'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
Источник — MEGOGO
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