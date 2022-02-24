Лига конференций. 1/16 финала. Качараба помог Славии пройти Фенербахче

24 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги конференций

  • 24.02.2022 23:59
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Лига конференций. 1/16 финала. Качараба помог Славии пройти Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

«Славия» Прага дома победила «Фенербахче» (3:2), украинец Тарас Качараба отыграл 90+2 минуты и помог выиграть своей команде.

Лига конференций 2021/22

1/16 финала. Ответные матчи. 24 февраля

  • 19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (первый матч – 3:1)
  • 19:45. Карабах (Азербайджан) – Марсель (Франция) – 0:3 (первый матч – 1:3)
  • 19:45. Маккаби Тель–Авив (Израиль) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1 (первый матч – 0:1)
  • 19:45. Партизан (Сербия) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1 (первый матч – 1:0)
  • 19:45. Рандерс (Дания) – Лестер (Англия) – 1:3 (первый матч – 1:4)
  • 22:00. Витесс (Нидерланды) – Рапид Вена (Австрия) – 2:0 (первый матч – 1:2)
  • 22:00. ПАОК (Греция) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:1 (первый матч – 0:1) идет доп. время
  • 22:00. Славия Прага (Чехия) – Фенербахче (Турция) – 3:2 (первый матч – 3:2)

Источник — Sport.ua

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