ОФИЦИАЛЬНО. В Украине введено военное положение

Верховная Рада ввела военное положение в Украине в связи с нападением Российской Федерации.
За такое решение проголосовали 300 депутатов на заседании парламента утром 24 февраля.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук запретил депутатам выезжать из Киева: «Кто уехал – тот предатель».
Источник — Sport.ua
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