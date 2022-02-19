Украина стала лидером по допингу, Джима попала в топ-7, победа Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 февраля.
1A. Украина отстрелялась и стала лидером по допингу. Как прошел 14-й день ОИ
Обозреватель Sport.ua – о 14-м дне Олимпиады
1B. Почему положительные тесты украинок в Пекине-2022 – закономерность
Обозреватель Sport.ua – о допинговых скандалах украинцев на Олимпиаде
2A. Олимпиада-2022. Джима финишировала 7-й в масс-старте
Олимпийской чемпионкой стала француженка Жюстин Бреза-Буше
2B. Олимпиада-2022. Йоханнес Бё выиграл масс-старт, украинцы не попали в топ-20
Дмитрий Пидручный и Артем Прима допустили по семь промахов
3A. Рекорд: 15 золотых у Норвегии. Медальный зачет после 14-го дня Олимпиады
Украина имеет одно серебро, которое завоевал фристайлист Александр Абраменко
3B. 18 февраля. Все призеры дня зимней Олимпиады-2022
Sport.ua знакомит со всеми медалистами 14-го дня
4. Остался последний. Шахтер обыграл Астану в товарищеском матче
Давид Нерес за две минуты оформил гол + пас
5. Обменялись голами. Ювентус и Торино сыграли вничью в туринском дерби
Маттейс де Лигт открыл счет, но Андреа Белотти уравнял ситуацию
6. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продала Луизао в Радомяк
Бразильский опорник продолжит карьеру в чемпионате Польши
7. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал капитана Десны Картушова
Харьковский клуб усилилися левым защитником
8. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец оригинально объявил о подписании канадского хавбека
28-летний полузащитник Манджрекар Джеймс ранее играл за датский «Вайле»
9. Сборная ОКР обыграла Швецию и вышла в финал Олимпиады
Команда без флага одолела соперника в серии буллитов
10. Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия обошла Россию
Украина не представлена ни одним клубом в весенней части еврокубков
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.