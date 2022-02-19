Украина стала лидером по допингу, Джима попала в топ-7, победа Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 февраля.

1A. Украина отстрелялась и стала лидером по допингу. Как прошел 14-й день ОИ

Обозреватель Sport.ua – о 14-м дне Олимпиады

1B. Почему положительные тесты украинок в Пекине-2022 – закономерность

Обозреватель Sport.ua – о допинговых скандалах украинцев на Олимпиаде

2A. Олимпиада-2022. Джима финишировала 7-й в масс-старте

Олимпийской чемпионкой стала француженка Жюстин Бреза-Буше

2B. Олимпиада-2022. Йоханнес Бё выиграл масс-старт, украинцы не попали в топ-20

Дмитрий Пидручный и Артем Прима допустили по семь промахов

3A. Рекорд: 15 золотых у Норвегии. Медальный зачет после 14-го дня Олимпиады

Украина имеет одно серебро, которое завоевал фристайлист Александр Абраменко

3B. 18 февраля. Все призеры дня зимней Олимпиады-2022

Sport.ua знакомит со всеми медалистами 14-го дня

4. Остался последний. Шахтер обыграл Астану в товарищеском матче

Давид Нерес за две минуты оформил гол + пас

5. Обменялись голами. Ювентус и Торино сыграли вничью в туринском дерби

Маттейс де Лигт открыл счет, но Андреа Белотти уравнял ситуацию

6. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продала Луизао в Радомяк

Бразильский опорник продолжит карьеру в чемпионате Польши

7. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал капитана Десны Картушова

Харьковский клуб усилилися левым защитником

8. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец оригинально объявил о подписании канадского хавбека

28-летний полузащитник Манджрекар Джеймс ранее играл за датский «Вайле»

9. Сборная ОКР обыграла Швецию и вышла в финал Олимпиады

Команда без флага одолела соперника в серии буллитов

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия обошла Россию

Украина не представлена ни одним клубом в весенней части еврокубков