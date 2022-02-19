Украина стала лидером по допингу, Джима попала в топ-7, победа Шахтера

Главные новости за 18 февраля на Sport.ua

  • 19.02.2022 07:59
  • 595 просмотров
  • 0 комментариев
Украина стала лидером по допингу, Джима попала в топ-7, победа Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 февраля.

1A. Украина отстрелялась и стала лидером по допингу. Как прошел 14-й день ОИ
Обозреватель Sport.ua – о 14-м дне Олимпиады

1B. Почему положительные тесты украинок в Пекине-2022 – закономерность
Обозреватель Sport.ua – о допинговых скандалах украинцев на Олимпиаде

2A. Олимпиада-2022. Джима финишировала 7-й в масс-старте
Олимпийской чемпионкой стала француженка Жюстин Бреза-Буше

2B. Олимпиада-2022. Йоханнес Бё выиграл масс-старт, украинцы не попали в топ-20
Дмитрий Пидручный и Артем Прима допустили по семь промахов

3A. Рекорд: 15 золотых у Норвегии. Медальный зачет после 14-го дня Олимпиады
Украина имеет одно серебро, которое завоевал фристайлист Александр Абраменко

3B. 18 февраля. Все призеры дня зимней Олимпиады-2022
Sport.ua знакомит со всеми медалистами 14-го дня

4. Остался последний. Шахтер обыграл Астану в товарищеском матче
Давид Нерес за две минуты оформил гол + пас

5. Обменялись голами. Ювентус и Торино сыграли вничью в туринском дерби
Маттейс де Лигт открыл счет, но Андреа Белотти уравнял ситуацию

6. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продала Луизао в Радомяк
Бразильский опорник продолжит карьеру в чемпионате Польши

7. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал капитана Десны Картушова
Харьковский клуб усилилися левым защитником

8. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец оригинально объявил о подписании канадского хавбека
28-летний полузащитник Манджрекар Джеймс ранее играл за датский «Вайле»

9. Сборная ОКР обыграла Швецию и вышла в финал Олимпиады
Команда без флага одолела соперника в серии буллитов

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия обошла Россию
Украина не представлена ни одним клубом в весенней части еврокубков

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности