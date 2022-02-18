Обменялись голами. Ювентус и Торино сыграли вничью в туринском дерби

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (1:1).
На 13-й минуте Маттейс де Лигт открыл счет, но Андреа Белотти уравнял ситуацию на 62-й минуте.
«Юве» набрал 47 очков и входит в топ-4 лиги. «Торино» имеет 33 пункта и замыкает топ-10.
Серия А. 26-й тур
Ювентус – Торино – 1:1
Голы: де Лигт, 13 – Белотти, 62.
Ювентус: Щенсны, де Лигт, Алекс Сандру, Пеллегрини (Де Шильо, 46), Рабьо, Локателли (Артур, 74), Закария, Влахович (Кин, 74), Мората, Дибала (Маккенни, 54), Куадрадо.
Торино: Милинкович-Савич, Бремер (Буонджорно, 89), Родригес, Синго (Ансальди, 80), Джиджи, Войвода, Побега, Лукич, Мандрагора, Белотти (Санабрия, 79), Брекало (Пьяца, 75).
Предупреждения: Куадрадо, 73 – Лукич, 81, Мандрагора, 90.
Судья: Масса (Италия)
Источник — Sport.ua
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