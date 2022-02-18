26-й тур
Ювентус
1 : 1
Торино
18.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Обменялись голами. Ювентус и Торино сыграли вничью в туринском дерби

Маттейс де Лигт открыл счет, но Андреа Белотти уравнял ситуацию

  • 18.02.2022 23:43
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Обменялись голами. Ювентус и Торино сыграли вничью в туринском дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (1:1).

На 13-й минуте Маттейс де Лигт открыл счет, но Андреа Белотти уравнял ситуацию на 62-й минуте.

«Юве» набрал 47 очков и входит в топ-4 лиги. «Торино» имеет 33 пункта и замыкает топ-10.

Серия А. 26-й тур

Ювентус – Торино – 1:1

Голы: де Лигт, 13 – Белотти, 62.

Ювентус: Щенсны, де Лигт, Алекс Сандру, Пеллегрини (Де Шильо, 46), Рабьо, Локателли (Артур, 74), Закария, Влахович (Кин, 74), Мората, Дибала (Маккенни, 54), Куадрадо.

Торино: Милинкович-Савич, Бремер (Буонджорно, 89), Родригес, Синго (Ансальди, 80), Джиджи, Войвода, Побега, Лукич, Мандрагора, Белотти (Санабрия, 79), Брекало (Пьяца, 75).

Предупреждения: Куадрадо, 73 – Лукич, 81, Мандрагора, 90.

Судья: Масса (Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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