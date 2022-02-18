В пятницу, 18 февраля, в Турине на «Альянц Стэдиум» состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» примет «Торино». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Ювентус»

Команда Массимилиано Аллегри в турнирной таблице итальянского чемпионата не так давно поднялась на 4 место. Сейчас в активе у «Юве» 46 очков после 25 матчей. Впрочем, по потерянным очкам «старая синьора» все же пятая – у «Аталанты», которая позади, 44 пункта при одной игре в запасе.

В настоящий момент туринцы идут во всех турнирах на серии из шести матчей без поражений. Они 12 января проиграли в матче за Суперкубок Италии «Интеру» (1:2 доп. время), после чего добились 4 победы при двух ничьих. В Кубке Италии «Ювентус» прошел «Сампдорию» (4:1 дома) и «Сассуоло» (2:1 дома), дойдя до полуфинала, а в Серии А обыграл «Удинезе» (2:1 на своем поле), поделил очки с «Миланом» (0:0 в гостях), победил «Верону» (2:0 дома) и сыграл вничью с «Аталантой» (1:1 на выезде).

По различным причинам в матче партнерам не помогут Бонуччи, Кьеза, Кьеллини, Данило и Де Винтер. Под вопросом выход на поле Бернардески.

«Торино»

Подопечные Ивана Юрича занимают 10 позицию в таблице чемпионата Италии. В 24 матчах они набрали 32 очка (9 побед, 5 ничьих, 10 поражений).

В пяти своих последних матчах в Серии А «гранатовые» добились вначале двух побед («Фиорентина» - 4:0 дома, «Сампдория» - 2:1 на выезде), сыграли вничью с «Сассуолло» (1:1 на своем поле) и потерпели две неудачи («Удинезе» - 0:2 в гостях, «Венеция» - 1:2 дома). Данная серия – это все матчи «Торино» в нынешнем 2022 году.

В туринской дерби «быкам» не помогут Прат и Фарес. Нет точной ясность что до участия в игре Эдера.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ювентус» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.60 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ювентус»: Щенсны – Алекс Сандро, Де Лигт, Куадрадо, Де Шильо, Маккенни, Локателли, Рабьо, Дибала, Мората, Влахович.

«Торино»: Милинкович-Савич – Зима, Бремер, Родригес, Синго, Мандрагора, Побега, Войвода, Брекало, Пьяца, Санабриа.

18 февраля, пятница