Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия обошла Россию

Украина не представлена ни одним клубом в весенней части еврокубков

  • 18.02.2022 08:00
  • 4716 просмотров
  • 3 комментария
Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия обошла Россию
© Getty Images/Global Images Ukraine

С 15 по 17 февраля состоялись первые матчи стадии плей-офф в еврокубках. Претерпела некоторых изменений таблица коэффициентов УЕФА.

Напомним, Украина потеряла всех представителей в еврокубках. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не участвует в весенней стадии.

За текущий сезон Украина набрала всего 4.200 балла, это лишь 25-е место в сезоне.

Таким образом, Украина проиграла борьбу конкурентам и не сможет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию ЛЧ.

Самое интересное изменение в топ-10 – Шотландия обогнала Россию в борьбе за 9-ю позицию. «Рейнджерс» преподнес сенсацию в гостевой игре против «Боруссии» Д (4:2). И хотя «Селтик» проиграл норвежскому «Буде-Глимт» (1:3), у России очков не прибавилось: «Зенит» уступил дома «Бетису» (2:3).

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Распределение путевок в Лигу чемпионов в сезоне 2023/24

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    axylinam, 18.02.2022 08:27
    +3
    Новостей про страну агрессора становится всё больше, а нужно наоборот, полностью их игнорировать
    Ссылка
    online
    Oliynuk_sport, 18.02.2022 09:37
    0
    Шотландія обігнала Росію
    Ссылка
    Kovalchuk, 18.02.2022 09:36
    0
    axylinam, 18.02.2022 08:27
    Новостей про страну агрессора становится всё больше, а нужно наоборот, полностью их игнорировать
    Не ну если их кто-то чпокнул это же приятно
    Ссылка
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