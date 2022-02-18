Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия обошла Россию

С 15 по 17 февраля состоялись первые матчи стадии плей-офф в еврокубках. Претерпела некоторых изменений таблица коэффициентов УЕФА.

Напомним, Украина потеряла всех представителей в еврокубках. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не участвует в весенней стадии.

За текущий сезон Украина набрала всего 4.200 балла, это лишь 25-е место в сезоне.

Таким образом, Украина проиграла борьбу конкурентам и не сможет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию ЛЧ.

Самое интересное изменение в топ-10 – Шотландия обогнала Россию в борьбе за 9-ю позицию. «Рейнджерс» преподнес сенсацию в гостевой игре против «Боруссии» Д (4:2). И хотя «Селтик» проиграл норвежскому «Буде-Глимт» (1:3), у России очков не прибавилось: «Зенит» уступил дома «Бетису» (2:3).

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Распределение путевок в Лигу чемпионов в сезоне 2023/24