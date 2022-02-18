Динамо выиграло спарринг, Ястремская проиграла в Дубае, победа Шерифа

Главные новости за 17 февраля на Sport.ua

  • 18.02.2022 03:30
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Динамо выиграло спарринг, Ястремская проиграла в Дубае, победа Шерифа
© ФК Динамо Киев

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 февраля.

1. Крах Шиффрин, хоккейный финал и наш выходной. Как прошел 13-й день ОИ. Обозреватель Sport.ua рассказывает, как прошел 13-й день Олимпиады.

2. Без поражений. Динамо обыграло Валмиеру на сборах. Подопечные Мирчи Луческу в спокойном стиле справились с вице-чемпионами Латвии.

3. Ястремская завершила успешное выступление на турнире в Дубае. Пробиться в полуфинал не удалось, но неделя выдалась отличная.

4. 17 февраля. Все призеры дня зимней Олимпиады-2022. Sport.ua знакомит со всеми медалистами 13-го дня.

5. Украинская спортсменка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде. Бобслеистка Лидия Гунько заняла последнее 20-е место в женских соревнованиях.

6. ЯРОСЛАВСКИЙ: «Готов лично принять участие в следственных действиях». Президент «Металлиста» – об обвинении в совершении смертельного ДТП.

7. Зенит проиграл дома Бетису, Ракицкий провел на поле только первый тайм. Ответный поединок состоится через неделю, 24 февраля, в Севилье.

8. Удачный старт. Шериф Вернидуба выиграл первый матч плей-офф Лиги Европы. Команда справилась с «Брагой».

9. Лига Европы. 1/16 финала. Сенсации от Рейнджерс и Вернидуба. 17 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

10. Лига конференций. 1/16 финала. Качараба помог Славии победить Фенербахче. 17 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Источник — Sport.ua

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