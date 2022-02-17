Ястремская завершила успешное выступление на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.



В 1/4 финала украинка, которая начинала в квалификации, проиграла чешке Маркете Вондроушовой (№38 WTA).

Дубай. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 4:6

Даяна отлично начала поединок. В третьем гейме украинка отыграла брейкпоинт соперницы, поймала ритм и выиграла после этого 10 очков подряд. Казалось, что сегодня все будет хорошо, но после нереализации сетбола в восьмом гейме ситуация кардинально изменилась. Внезапно у украинки словно переключилась программа, она начала допускать одну за одной невынужденные ошибки.



Вондроушова почувствовала временную слабость оппонентки и быстро этим воспользовалась. В целом, Маркета не показывала какой-то феноменальной игры, но была более стабильной.





Во второй партии Даяна заиграла чуть лучше, после обмена брейками вначале никто не мог выйти вперед в счете. В середине партии, ведя 4:3, Ястремская воспользовалась помощью физио, ей туго перевязали левое бедро. И после этого чешка выиграла три гейма подряд, завершив встречу своей победой.





Даяна провела феноменальный турнир, особенно если отталкиваться от ожиданий. Мы увидели, что она все еще помнит, как играть в свой теннис. Дальше Ястремской предстоит играть в Дохе, после шести матчей в Дубае и без отдыха ожидать от нее чего-то вряд ли можно, но вот дальше очень бы хотелось проследить за ее прогрессом. С понедельника она поднимется на 120-ю позицию в мировой квалификации, защищать в ближайшее время ничего не нужно.

Это была третья встреча теннисисток, Маркета выиграла во второй раз.

В следующем раунде Вондроушова сразится против Вероники Кудерметовой из России (№31 WTA).