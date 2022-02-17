Ястремская завершила успешное выступление на турнире в Дубае

Пробиться в полуфинал не удалось, но неделя выдалась отличная

  • 17.02.2022 21:08
  • 3544 просмотра
  • 30 комментариев
Ястремская завершила успешное выступление на турнире в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.
 
В 1/4 финала украинка, которая начинала в квалификации, проиграла чешке Маркете Вондроушовой (№38 WTA).

Дубай. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 4:6

Даяна отлично начала поединок. В третьем гейме украинка отыграла брейкпоинт соперницы, поймала ритм и выиграла после этого 10 очков подряд. Казалось, что сегодня все будет хорошо, но после нереализации сетбола в восьмом гейме ситуация кардинально изменилась. Внезапно у украинки словно переключилась программа, она начала допускать одну за одной невынужденные ошибки.
 
Вондроушова почувствовала временную слабость оппонентки и быстро этим воспользовалась. В целом, Маркета не показывала какой-то феноменальной игры, но была более стабильной. 


 
Во второй партии Даяна заиграла чуть лучше, после обмена брейками вначале никто не мог выйти вперед в счете. В середине партии, ведя 4:3, Ястремская воспользовалась помощью физио, ей туго перевязали левое бедро. И после этого чешка выиграла три гейма подряд, завершив встречу своей победой.


 
Даяна провела феноменальный турнир, особенно если отталкиваться от ожиданий. Мы увидели, что она все еще помнит, как играть в свой теннис. Дальше Ястремской предстоит играть в Дохе, после шести матчей в Дубае и без отдыха ожидать от нее чего-то вряд ли можно, но вот дальше очень бы хотелось проследить за ее прогрессом. С понедельника она поднимется на 120-ю позицию в мировой квалификации, защищать в ближайшее время ничего не нужно.

Это была третья встреча теннисисток, Маркета выиграла во второй раз. 

В следующем раунде Вондроушова сразится против Вероники Кудерметовой из России (№31 WTA).

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Disiny7, 17.02.2022 21:19
    +4
    Даяна в своем репертуаре
    Одна глупейшая ошибка привела к сдаче выигранного первого сета. Вторая такая же во втором сете и проигрыш матча. Вондроушова, конечно та ещё язва с душком, но как же выбешивает весь тур эти камоны от Даяны к месту и не к месту. Как можно камонить при невынужденной у соперницы?
    Жаль, этому огнемету хоть чуть-чуть бы мозгов
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    online
    sirjoga, 17.02.2022 21:12
    +4
    матч нереалізованих можливостей
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    online
    Vlad Ltava, 17.02.2022 21:18
    +3
    Програвати по 6 геймів поспіль - це фішка Даяни . При рахунку 5-2 могла спокійно робити брейк , але , як завжди, елементарні помилки , а потім безнадійна гра до кінця сету . Гра біля сітки просто вражає - один м'яч виграла . Гру покращила , але вже пора показувати щось пристойніше .
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    online
    Alehandro, 17.02.2022 21:12
    +3
    Даяну даже не жалко... Бывает невезенье или спортсмен отдаёт все силы, но соперник сильнее. Тут же просто бестолковщина. Так бездарно разбазаривать очки...
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    introvert, 17.02.2022 21:31
    +2
    Потрібно віддати належне Даяні - вона завжди знайде спосіб перетворити повне домінування в катастрофу, а насолоду для очей поціновувачів тенісу - в шок-контент.
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    online
    axylinam, 17.02.2022 21:30
    +2
    Посмотреть не удалось но 37 невынужденных ошибок дают чёткую картину произошедшего, 1/4- тоже хороший результат
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    online
    dp1, 17.02.2022 21:30
    +2
    "Камони" після подвійних помилок суперниці?! Вперше такий жорстяк в турі побачив.
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    online
    Oksana Karpevych, 17.02.2022 21:46
    +1
    Spectra, 17.02.2022 21:22
    У нас в чате, есть отец Даяны, от подтвердил, что Даяна едет в Доху!
    Що ж це за чати такі?
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    Spectra, 17.02.2022 21:22
    +1
    У нас в чате, есть отец Даяны, от подтвердил, что Даяна едет в Доху!
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    online
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 17.02.2022 21:17
    +1
    Spectra, 17.02.2022 21:13
    Какой же путь был длинный, начиная с субботы, с самого начало верил, что себя покажет что и вышло, но все закончилось, в стиле Даяны, когда не реализует свое преимущество, начинает все отдавать сама, что сегодня и вышло. С Дохе надо сниматься тут без вариантов, лучше готовиться уже к Индиану и Майями!
    Шлях довгий Даяна пройшла (як мінімум рівня Wta-internetional),а очки малі в скарбницю. Шкода.
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    online
    vital, 17.02.2022 21:16
    +1
    Незважаючи на драматичний злив першого сету українкою з рахунку 5-2 на 5-7, після такого графіку 6 матчів поспіль за 6 днів, тобто без дня відпочинку (це як дійти до півфіналу шолому менше як за 1 тиждень), враховуючи енергозатратний теніс Даяни, не варто особливо її картати - дівчина просто втомилася, тому й помилок побільшало. Даяні за турнір у Дубаях тверда 4. Роботи в неї ще багато, але перші зрушення в покращенні гри наче проглядаються у Ястремської.
    П.с. Питання доцільності участі в квалі Дохи є актуальним для Даяни. Ліве стегно ж не просто так тейпували. Чи не краще відпочити, попрацювати над недоліками, а не посилювати ризики травмуватися серйозніше?
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    online
    User, 17.02.2022 21:16
    0
    Радує одне - повертається Халєп
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    Spectra, 17.02.2022 21:16
    0
    Александр Ад, 17.02.2022 21:15
    провалила Дая кінець першого сета,а потім ця бездарна гра біля сіткі....Радує тількі що зможе зиграти в Дохе.
    Лучше не надо, а то угробить себя!
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    Александр Ад, 17.02.2022 21:15
    0
    провалила Дая кінець першого сета,а потім ця бездарна гра біля сіткі....Радує тількі що зможе зиграти в Дохе.
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    Spectra, 17.02.2022 21:15
    0
    А так Даяна имела все шансы, выйти в финал, вернутся в сотку, может в Майями в основу можно было выйти, а так придется квалификацию играть.
    Ссылка
    online
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 17.02.2022 21:12
    0
    User, 17.02.2022 21:10
    Чешка не виграла, бо стояла і дивилась як Ястремська б'є в аути, прикро... ще щось там звиздить про свою гру бездарну
    Ну-ну.Всі б так стояли і дивилися.
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    Spectra, 17.02.2022 21:17 (изменен)
    -1
    На этом Дубай не заканчивается, болеем за Люду и Алёну и начинаем завтра болеть за Марту! Может за Даяну, если рискнёт поехать.
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    Spectra, 17.02.2022 21:13 (изменен)
    -1
    Какой же путь был длинный, начиная с субботы, с самого начало верил, что себя покажет что и вышло, но все закончилось, в стиле Даяны, когда не реализует свое преимущество, начинает все отдавать сама, что сегодня и вышло. С Дохе надо сниматься тут без вариантов, лучше готовиться уже к Индиану и Майями!
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    online
    vital, 17.02.2022 21:32
    -2
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 17.02.2022 21:17
    Шлях довгий Даяна пройшла (як мінімум рівня Wta-internetional),а очки малі в скарбницю. Шкода.
    Для Даяни ідеально підходять шлеми, де матчі відбуваються через день відпочинку. Даяна повна сил і енергії, особливо якщо прокачає свої проблемні елементи в грі, була б грізною силою проти більшості суперниць із ТОП-50. Але для цього треба спочатку в ТОП-100 увійти щоб одразу в основу шоломів кваліфікуватися. Рейтинг покращити треба не на турнірах рівня wta 500, чи 1000 (Дубаї, Доха, чи американська серія), де треба грати спочатку квали, а максимум на інтернешнелах, а то й на ITF-125. Але схоже Даяна і Марта думають інакше.
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    online
    User, 17.02.2022 21:13
    -2
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 17.02.2022 21:12
    Ну-ну.Всі б так стояли і дивилися.
    Ну да, Крейчикова на відміну від цієї бігала як сраний віник, і не помогло
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