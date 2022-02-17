Шериф
2 : 0
Брага
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Удачный старт. Шериф Вернидуба выиграл первый матч плей-офф Лиги Европы

Команда справилась с «Брагой»

  • 17.02.2022 21:45
  • 3624 просмотра
  • 14 комментариев
Удачный старт. Шериф Вернидуба выиграл первый матч плей-офф Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Шериф» в матче 1/16 Лиги Европы принимал португальскую «Брагу». Команда украинского наставника Юрия Вернидуба победила со счетом 2:0.

Лига Европы. 1/16 финала

Шериф - Брага 2:0
Голы: Тилль, 43 (с пен), Траоре, 83

Шериф: Атанасидис, Эвангелу, Радейич, Петро, Фелипе, Николов (Куабу, 89), Тилль, Жульен, Траоре, Янсане (Басит, 78), Яхшибоев (Белоусов, 89)

Брага: Матеус, Коуто, Тормена, Родригес, Оливейра, Кастро (Андре, 64), Мустрати, Медейрос (Фернандеш, 79), Витор (Руис, 64), Орта, Гомеш (Моура, 64)

Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    roman75zpr, 17.02.2022 21:46 (изменен)
    +20
    Респект и поздравления Вернидубу!
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    online
    bonv, 17.02.2022 21:46
    +20
    Респект Вернидубу!
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    Maks23, 17.02.2022 21:52
    +17
    Красава! Успехов нашему тренеру!
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    online
    odiniznashih, 17.02.2022 21:53
    +15
    Умеет Вернидуб создавать команду из никому не известных молодых игроков.
    Он это и в Заре показывал и сейчас.
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    online
    coba777, 17.02.2022 21:51
    +14
    А хтось тут кричав, що їх винесуть в першому ж матчі.
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    online
    Gayka, 17.02.2022 21:57
    +8
    coba777, 17.02.2022 21:51
    А хтось тут кричав, що їх винесуть в першому ж матчі.
    Кричали те кого вынес Шериф
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    online
    Alex86 1, 17.02.2022 21:54
    +7
    Ого, неплохо
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    online
    euro2012_za_2012euro, 17.02.2022 21:53 (изменен)
    +5
    Шериф выпил Браги !
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    online
    Burevestnik, 17.02.2022 21:56 (изменен)
    +3
    euro2012_za_2012euro, 17.02.2022 21:53
    Шериф выпил Браги !
    два раза
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    online
    Ivan Vismutenko, 17.02.2022 22:25 (изменен)
    +2
    Но без шары и тут не обошлось. Сначала мяч попал в руку и пеналь. Который чуть не взяли.
    А потом бражник поскользнулся в центре и Траоре убежал 1 на 1. А забил как? Считай во вратаря попал, но мяч таки прошёл мимо него.
    Кто не смотрел, то гляньте нарезку.
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    Vytas Meskauskas, 17.02.2022 22:54
    0
    У Шерифа отличные игроки, зря селекционеры смотрят на непонятных бразил которые в Европе не тянут. Вот готовые игроки и не так дорого.
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    online
    Burevestnik, 17.02.2022 22:37
    0
    Ivan Vismutenko, 17.02.2022 22:25
    Но без шары и тут не обошлось. Сначала мяч попал в руку и пеналь. Который чуть не взяли.
    А потом бражник поскользнулся в центре и Траоре убежал 1 на 1. А забил как? Считай во вратаря попал, но мяч таки прошёл мимо него.
    Кто не смотрел, то гляньте нарезку.
    как смогли так и забили. Максимум из минимума.
    Брага также не блистала на поле.
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    Stelios Komnin, 17.02.2022 22:33
    -1
    Брага сейчас уже не впечатляет. Шериф - команда одного сезона. На фоне тотальной бесталанности молдавского футбола, собранный из арендованных и второсортных латинов коллектив. Даже, если представить, что Шериф получит рейтинг и качественных игроков...Команда обречена играть квалификации, второй команды там нет. Напоминает румынский футбол 10 лет назад, когда Стяуа, Рапид и Динамо до полуфинала УЕФА дошли и огромный коэффициент собрали. Спустя годы играло 6 клубов от Румынии, которые были никакими.
    Через несколько лет о Шерифе никто не вспомнит, как и о кипрском АПОЭЛе, словацкой Артмедиа...
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    online
    Ivan Vismutenko, 17.02.2022 22:21
    -7
    Опять в Браге геморр от Вернидуба.
    Заря - Брага 1:1, 2:2.)
    Вот почему на Олимпиаде только одна медаль Абраменко? Да потому что Юра не Полесье тренирует, а сборную мира сепаров.
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