Удачный старт. Шериф Вернидуба выиграл первый матч плей-офф Лиги Европы

«Шериф» в матче 1/16 Лиги Европы принимал португальскую «Брагу». Команда украинского наставника Юрия Вернидуба победила со счетом 2:0.
Лига Европы. 1/16 финала
Шериф - Брага 2:0
Голы: Тилль, 43 (с пен), Траоре, 83
Шериф: Атанасидис, Эвангелу, Радейич, Петро, Фелипе, Николов (Куабу, 89), Тилль, Жульен, Траоре, Янсане (Басит, 78), Яхшибоев (Белоусов, 89)
Брага: Матеус, Коуто, Тормена, Родригес, Оливейра, Кастро (Андре, 64), Мустрати, Медейрос (Фернандеш, 79), Витор (Руис, 64), Орта, Гомеш (Моура, 64)
Источник — Sport.ua
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Он это и в Заре показывал и сейчас.
А потом бражник поскользнулся в центре и Траоре убежал 1 на 1. А забил как? Считай во вратаря попал, но мяч таки прошёл мимо него.
Кто не смотрел, то гляньте нарезку.
А потом бражник поскользнулся в центре и Траоре убежал 1 на 1. А забил как? Считай во вратаря попал, но мяч таки прошёл мимо него.
Кто не смотрел, то гляньте нарезку.
Брага также не блистала на поле.
Через несколько лет о Шерифе никто не вспомнит, как и о кипрском АПОЭЛе, словацкой Артмедиа...
Заря - Брага 1:1, 2:2.)
Вот почему на Олимпиаде только одна медаль Абраменко? Да потому что Юра не Полесье тренирует, а сборную мира сепаров.
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