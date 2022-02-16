Шериф
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Брага
17.02.2022 19:45   ТВ-трансляция: 

Шериф – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Команда Юрия Вернидуба попытается вырвать путевку в 1/8 финала

  • 16.02.2022 02:31
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Шериф – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

В четверг, 17 февраля, в Тирасполе состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором молдавский «Шериф» примет португальскую «Брагу». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Шериф

 

Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба стала главной сенсацией нынешнего еврокубкового сезона. Сначала «Шериф» впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов и попал, казалось бы, в группу смерти (с мадридским «Реалом», донецким «Шахтером» и миланским «Интером»), откуда выйти в плей-офф практически невозможно, да и за любое очко зацепиться шансы призрачные.

Однако чемпион Молдовы после двух туров единолично лидировал в турнирной таблице, обыграв по очереди «Шахтер» и «Реал». Выйти в 1/8 финала ЛЧ подопечным Вернидуба все-таки не удалось, однако попадание в еврокубковую весну для них все равно является огромным успехом. И хотя клуб из Тирасполя продолжают считать аутсайдером, он вполне может снова сотворить сенсацию.

Брага

 

Четвертая команда чемпионата Португалии по итогам прошлого сезона начала выступление в Лиге Европы со стадии группового раунда, где боролась за выход в плей-офф с сербской «Црвеной Звездой», датским «Мидтьюлланном» и болгарским «Лудогорцем». За шесть туров «Брага» одержала три победы, раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Все это принесло 10 очков, с которыми команда Карлуша Карвальяла заняла второе место, пропустив вперед лишь чемпиона Сербии.

В нынешнем чемпионате Португалии «Брага» борется за четвертое место с командой «Жил Висенте», над которой есть гандикап в четыре балла. Побороться за медали подопечным Карвальяла вряд ли удастся, поскольку отставание от третьей строчки составляет девять баллов. Поэтому сейчас все силы будут брошены на еврокубок.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Шериф» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 3.95 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Шериф»: Атанасиадис – Костанца, Арболеда, Дуланто, Криштиану, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Янсане, Бруно.

«Брага»: Матеус – Тормена, Пауло Оливейра, Родригес, Коуту, Мусрати, Орта, Гомеш, Медейрос, Витор Оливейра, Орта.

17 февраля, четверг

«Шериф» – «Брага»
Тирасполь. Стадион «Шериф». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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