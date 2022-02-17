Шериф – Брага – 2:0. Вернидуб шокировал Португалию. Видео голов и обзор

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Шериф» дома победил «Брагу» (2:0).
На 43-й минуте пенальти реализовал Себастьен Тилль, а на 82-й забил Адама Траоре.
Команда украинца Юрия Вернидуба получила фору перед второй игрой. Ответный матч состоится 24 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Шериф (Молдова) – Брага (Португалия) – 2:0
Голы: Тилль (пен), 43, Траоре, 82.
ГОЛ! 1:0. Тилль (пен), 43 мин.
ГОЛ! 2:0. Траоре, 82 мин.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Себастьян Тилл (Шериф).
Источник — Sport.ua
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