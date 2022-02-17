Шериф
2 : 0
Брага
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Шериф – Брага – 2:0. Вернидуб шокировал Португалию. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

  • 17.02.2022 22:27
  • 1477 просмотров
  • 0 комментариев
Шериф – Брага – 2:0. Вернидуб шокировал Португалию. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Шериф» дома победил «Брагу» (2:0).

На 43-й минуте пенальти реализовал Себастьен Тилль, а на 82-й забил Адама Траоре.

Команда украинца Юрия Вернидуба получила фору перед второй игрой. Ответный матч состоится 24 февраля. 

Лига Европы. 1/16 финала

Шериф (Молдова) – Брага (Португалия) – 2:0

Голы: Тилль (пен), 43, Траоре, 82.

ГОЛ! 1:0. Тилль (пен), 43 мин.

ГОЛ! 2:0. Траоре, 82 мин.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
43' ГОЛ ! С пенальти забил Себастьян Тилл (Шериф).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    rasta13, 17.02.2022 23:01
    0
    Шериф Вернидуба сейчас сильней наших Динамо и Шахтера.
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