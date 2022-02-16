Шериф – Брага. Аудиотрансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 17-го февраля, состоится поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся молдавский «Шериф» и португальская «Брага». Игра пройдет в Тирасполе на стадионе «Шериф» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба «Шериф» впервые в своей истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Там молдаване не затерялись: набрали четыре очка с донецким «Шахтером» и обыграли на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал». Заняв третье место в грппе D команда Юрия Вернидуба квалифицировалась в 1/16 Лиги Европы, где встретится с португальской «Брагой».

Комментатор матча «Шериф» – «Брага» – Александр Монзолевский.