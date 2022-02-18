Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта победа ничего не значит»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над португальской «Брагой» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Хочу поздравить болельщиков и клуб с победой. Но это ничего не значит. 24 февраля у нас ответный матч. Я знаю силу «Браги». Респект и уважение обороне, за которую мы переживали. Я благодарен всем футболистам.

Мы отразили игру «Браги», у них в разгаре чемпионат, они сыграны, у нас чемпионата не было. Задача была сыграть от обороны. Впервые сыграли 5-2-3, команда справилась.

Я рад за тех ребят, которые ушли. Это плюс клубу, мы показали, что можем воспитывать футболистов и отдавать в более сильные клубы. Были предложения по Траоре и Дуланто. Я рад, что они выбрали «Шериф», они понадобятся команде», - сказал Вернидуб.