ЯРОСЛАВСКИЙ: «Готов лично принять участие в следственных действиях»

Президент «Металлиста» – об обвинении в совершении смертельного ДТП

  • 17.02.2022 13:40
  • 4672 просмотра
  • 28 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Готов лично принять участие в следственных действиях»
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский высказался касаемо смертельного ДТП на трассе Харьков – Чугуев.

«Прозвучавшие в последнее время в мой адрес публичные заявления официальных лиц, представляющих правоохранительную систему Украины, вынуждают меня к ответной публичной реакции.

Уже 30 лет я строю независимую Украину: зарабатываю деньги и вкладываю их в мою любимую родную Харьковщину и мою родную страну. Причем строю и инвестирую с надеждой, что в результате получится сильное и реально независимое правовое государство, где закон уважают и перед законом все равны.

К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях «политической целесообразности».

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1. Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?

2. О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?

3. Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?

4. Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа Генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?

Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое «резонансное дело».

Не получится.

Я не олигарх – у меня нет карманных СМИ и политиков. В своей жизни и работе я всегда руководствовался принципом справедливости, и это могут подтвердить все, кто имел дело со мной по личным или деловым вопросам. И я не намерен терпеть несправедливое отношение к себе, которое может бросить тень на мое честное имя и отразиться на работе трудовых коллективов принадлежащих мне компаний.

Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела.

Несмотря ни на что, я верю, что Украина будет правовым государством, и намерен и дальше содействовать его построению.

Я также прошу сотрудников DСH, болельщиков «Металлиста» на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан сохранять спокойствие. Все планы по развитию моих бизнес-структур, все инвестиции в «Металлист» и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке.

Только вместе и только вперед!» - сказано в заявлении Ярославского.

Источник — ФК Металлист

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слава Чебан, 17.02.2022 13:49
    +15
    что то он куча громких слов кидает но без доказательств и конкретики, а почему подослали липового чувака чтоб признался в дтп, почему сбежал со страны, почему номера остались его там, а человек сбежал с места пеступления. что то не чисто тут все
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    romprest, 17.02.2022 13:59
    +10
    Я чуть не розплакався... Весь світ проти нього!
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    online
    Віталій Яценко, 17.02.2022 14:02
    +9
    Відкрили коментарі? Дивно! Ярославський своєю поведінкою у цій справі все довів сам. Якщо не винен, то не втікаєш. Але в Лондоні жити комфортно.
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    online
    SpritusAlex, 17.02.2022 14:00
    +9
    І цього понесло... Брат Червоненка, любителі будувати Україну язиком.
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    online
    ss2000, 17.02.2022 14:03
    +7
    По стопам Дыминского , сбил человека и сбежал из Украины.
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    online
    Irinkov, 17.02.2022 13:57
    +7
    Будую Україну, але боюся взяти на себе відповідальність за помилку, яка вкоротила життя чоловіку. І більше того, підставляю когось. Дрібнота.....
    Ссылка
    online
    Dfs2262ar, 17.02.2022 14:04
    +5
    Да уж! Вот истинное лицо Ярика! У тебя всё в этой жизни есть! Возьми скажи правду, помоги семье погибшего финансово и морально, возьми и по совести все сделай!
    Так нет же! Поступил как крыса!!! То телефон в машине забыл, то встреча с семьёй и т.д...
    Позорище!
    Ссылка
    online
    Jack, 17.02.2022 14:11
    +2
    Ну и говнюк...
    Ссылка
    online
    Batya, 17.02.2022 14:07
    +2
    Ймовірне поповнення у клубі імені Димінського
    Ссылка
    zzg77, 17.02.2022 14:04
    +2
    От кого "НЕЗАВИСИМУЮ" ????
    Ссылка
    online
    LFC, 17.02.2022 14:16
    +1
    umnuy2, 17.02.2022 14:15
    ха-ха админы заголовок поменяли чтобы народ не ржал
    Там просто команда сверху была
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    online
    umnuy2, 17.02.2022 14:15
    +1
    ха-ха админы заголовок поменяли чтобы народ не ржал
    Ссылка
    online
    umnuy2, 17.02.2022 14:12
    +1
    Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ: «Уже 30 років я будую незалежну Україну»..... ещё не хватает видосов с заводов встреча с людьми и бросок в баскетбольное кольцо мяча,как вчера у Рината Леонидовича.
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    Akkerman65, 17.02.2022 14:09
    +1
    С горячих девяностых, когда ярославские "зарабатывали" первые шальные деньги, отношение к отдельной человеческой жизни в их кругу не изменилось.
    Ссылка
    online
    umnuy2, 17.02.2022 14:13
    0
    хорошо что есть интернет-70 лет назад пока в газете не напечатают никто и не знал что кто-то что-то сказал
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    online
    pas2012, 17.02.2022 14:12 (изменен)
    0
    Правильніше б сказав що 30 років будую і обкрадаю Україну).Правильний такий)))
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    online
    umnuy2, 17.02.2022 14:10
    0
    Слава Чебан, 17.02.2022 13:49
    что то он куча громких слов кидает но без доказательств и конкретики, а почему подослали липового чувака чтоб признался в дтп, почему сбежал со страны, почему номера остались его там, а человек сбежал с места пеступления. что то не чисто тут все
    та и так всем нормальным всё понятно-МЫ НЕ ЕВРОПА((( к сожалению...там бы уже сидел этот чел и даже никому по вертикали и в голову не пришло отмазывать---у нас же все наперигонки его бежали спасать и менты и прокуроры даже сотрудники морга
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    online
    umnuy2, 17.02.2022 14:07
    0
    Мы их давили,давили.Давили.давили...из к\ф Собачье сердце
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    Eugenij.medveduk, 17.02.2022 13:47
    0
    Только Полесье,только победа!
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    online
    xvalenok02, 17.02.2022 14:13
    -1
    Не хочу ругать, ни хочу защищать, но некоторые моменты наводят на подозрения.
    В 10-12 часов ночи сбит человек. Утром в 8-9 часов уже установили кто и как.
    Без проведения следствия.
    В час-два дня уже сняли крупного начальника за фальсификации и махинации с расследованием аварии. Тут же проводят обыски. Но не в гараже, где следы аварии могли остаться на машине, не одежду осматривают.
    А сразу в деловые бумаги полезли, в отчёты, в бизнесовые дела.
    Как-то странно это выглядит со стороны.
    Будем ждать и смотреть со стороны за очередным переделом бизнеса в стране.
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