Глава МВД: дело о ДТП с кортежем Ярославского пытались сфальсифицировать

Глава МВД Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области и рассказал, что дело о ДТП с кортежем Александра Ярославского пытались сфальсифицировать [на украинском языке]:

«До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом! Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

Також буде розслідувано спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського.

Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП.

Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці. Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування. Далі буде!»