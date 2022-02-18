Лига Европы. 1/16 финала. Сенсации от Рейнджерс и Вернидуба

17 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы

  • 18.02.2022 00:25
  • 592 просмотра
  • 2 комментария
Лига Европы. 1/16 финала. Сенсации от Рейнджерс и Вернидуба
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Сенсацию преподнес «Рейнджерс», обыгравший на выезде «Боруссию» Дортмунд (4:2). Кроме того, «Шериф» под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба нанес поражение «Браге» из Португалии (2:0)

Ответные матчи пройдут черед неделю, 24 февраля. Правило выездного гола не действует.

Лига Европы

1/16 финала. Первые матчи. 17 февраля

  • Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 1:1
  • Боруссия Д (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:4
  • Зенит (Россия) – Бетис (Испания) – 2:3
  • Шериф (Молдова) – Брага (Португалия) – 2:0
  • Аталанта (Италия) – Олимпиакос (Греция) – 2:1
  • Порту (Португалия) – Лацио (Италия) – 2:1
  • РБ Лейпциг (Германия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:2
  • Севилья (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия) – 3:1

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Ляшенко, 18.02.2022 01:23
    0
    Даааа, Шериф дає жару на всю Європу!
    А от Зеніт відверто розчарував. Розхлябано почали, беззубо закінчили
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    online
    tato88, 18.02.2022 01:06
    0
    Вернидуб красавчик!
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