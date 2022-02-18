Лига Европы. 1/16 финала. Сенсации от Рейнджерс и Вернидуба

17 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Сенсацию преподнес «Рейнджерс», обыгравший на выезде «Боруссию» Дортмунд (4:2). Кроме того, «Шериф» под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба нанес поражение «Браге» из Португалии (2:0)
Ответные матчи пройдут черед неделю, 24 февраля. Правило выездного гола не действует.
Лига Европы
1/16 финала. Первые матчи. 17 февраля
- Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 1:1
- Боруссия Д (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:4
- Зенит (Россия) – Бетис (Испания) – 2:3
- Шериф (Молдова) – Брага (Португалия) – 2:0
- Аталанта (Италия) – Олимпиакос (Греция) – 2:1
- Порту (Португалия) – Лацио (Италия) – 2:1
- РБ Лейпциг (Германия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:2
- Севилья (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия) – 3:1
Источник — Sport.ua
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А от Зеніт відверто розчарував. Розхлябано почали, беззубо закінчили
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