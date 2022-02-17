Аталанта
2 : 1
Олимпиакос Пирей
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Джимсити. Аталанта победила Олимпиакос, Малиновский сыграл 65 минут

Ответный матч состоится 24 февраля, правило выездного гола на работает

  • 17.02.2022 23:52
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  • 1 комментарий
Дубль Джимсити. Аталанта победила Олимпиакос, Малиновский сыграл 65 минут
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» победила «Олимпиакос» (2:1)

На 16-й минут гостей вывел вперед Тинкинью Соарес. Хозяева ответил дублем Берата Джимсити во втором тайме

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе команды и провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

Ответный матч состоится 24 февраля. Правило выездного гола на работает.

Лига Европы. 1/16 финала

Аталанта (Италия) –  Олимпиакос (Греция) – 2:1

Голы: Тикинью Соарес, 16 (0:1). Джимсити, 61 (1:1). Джимсити, 63 (2:1)

Аталанта: Муссо, Джимсити, Мерих Демирал, Толой, Пеццелла, Пессина (Копмайнерс, 46), де Рон (Фройлер, 72), Мехле (Хатебур, 87), Пашалич, Малиновский (Михэйлэ, 66), Муриэль (Бога, 46).

Олимпиакос: Вацлик, Сиссе, Манолас, Папастатопулос, Рябчук, Камара, М'Вила (Бухалакис, 85), Лала, Оньекуру (Рони Лопеш, 85), Тикинью Соарес (Эль-Араби, 73), Масурас (Камара, 64).

Предупреждения: Пашалич, 33. Мерих Демирал, 78. Пеццелла, 90 – Папастатопулос, 53.

Судья: Шерер (Швейцария).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Андрій Ванчак, 18.02.2022 00:08
    0
    Гольовий пас у Маліни, чому про це ні слова?
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