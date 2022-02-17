Дубль Джимсити. Аталанта победила Олимпиакос, Малиновский сыграл 65 минут

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» победила «Олимпиакос» (2:1)
На 16-й минут гостей вывел вперед Тинкинью Соарес. Хозяева ответил дублем Берата Джимсити во втором тайме
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе команды и провел на поле 65 минут, после чего был заменен.
Ответный матч состоится 24 февраля. Правило выездного гола на работает.
Лига Европы. 1/16 финала
Аталанта (Италия) – Олимпиакос (Греция) – 2:1
Голы: Тикинью Соарес, 16 (0:1). Джимсити, 61 (1:1). Джимсити, 63 (2:1)
Аталанта: Муссо, Джимсити, Мерих Демирал, Толой, Пеццелла, Пессина (Копмайнерс, 46), де Рон (Фройлер, 72), Мехле (Хатебур, 87), Пашалич, Малиновский (Михэйлэ, 66), Муриэль (Бога, 46).
Олимпиакос: Вацлик, Сиссе, Манолас, Папастатопулос, Рябчук, Камара, М'Вила (Бухалакис, 85), Лала, Оньекуру (Рони Лопеш, 85), Тикинью Соарес (Эль-Араби, 73), Масурас (Камара, 64).
Предупреждения: Пашалич, 33. Мерих Демирал, 78. Пеццелла, 90 – Папастатопулос, 53.
Судья: Шерер (Швейцария).
Источник — Sport.ua
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