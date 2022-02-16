В четверг, 17 февраля, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» примет «Олимпиакос». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини в плей-офф Лиги Европы вышла после неудачного выступления в группе Лиги чемпионов, где она заняла 3-е место в компании с «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом», которые остались в чемпионском турнире, и «Янг Бойз», замкнувшим квартет F. В шести матчах бергамаски набрали 6 очков – 1 победа, 3 ничьи, 2 поражения.

На настоящий момент у украинца Руслана Малиновского и его партнеров имеет место быть не самая приятная серия, в которой нет побед. Продолжается она уже 5 встреч. На почин 2022 года «Аталанта» в Серии А разбила на выезде «Удинезе» (6:2), после чего в Кубке страны прошла «Венецию» (2:0 дома). Ну, а дальше – как отрезало.

Последовали ничьи с «Интером» (0:0 дома) и с «Лацио» (0:0 в Риме), а также поражение дома от «Кальяри» (1:2). После состоялась неудача дома в Кубке Италии с «Фиорентиной» (2:3). В минувший же уик-энд в чемпионате Италии «богиня» дома поделила очки с «Ювентусом» - 1:1.

«Олимпиакос»

Подопечные португальца Педру Мартинша прошли в плей-офф Лиги Европы в статусе второй команды квартета D групповой стадии. Выше пирейцев расположился лишь немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта, а позади – «Фенербахче» и «Антверпен». В шести поединках «Олимпиакос» набрал 9 очков – 3 победы, 3 поражения.

В официальных матчах 2022 года греки одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и один раз проиграли. Неудача пришлась на первую игру 1/4 финала Кубка страны с «Панетоликосом» (1:2 в гостях). Зато в ответной домашней встрече «Олимпиакос» взял реванш, сумев выиграть 3:1 в дополнительное время, и вышел в полуфинал.

Таким образом, на сегодня у «Олимпиакоса» продолжается 6-матчевая серия игр без поражений – 5 побед, 1 ничья. В турнирной таблице греческой Суперлиги команда лидирует, имея 56 очков после 22 матчей (17 побед, 5 ничьих).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Аталанта» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.51 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Мусса – Толои, Демираль, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Мехле, Малиновский, Бога, Иличич.

«Олимпиакос»: Вацлик – Лала, Сократис, Манолас, Рябчук, М’Вила, М. Камара, Масурас, А. Камара, Оньеруку, Эль-Араби.

17 февраля, четверг