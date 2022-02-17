Аталанта – Олимпиакос. Малиновский в основе. Смотреть онлайн. LIVE

17 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Аталанта» и «Олимпиакос».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Аталанта – Олимпиакос. Малиновский в основном составе. Смотреть онлайн. LIVE
События матча
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Тикиньо (Олимпиакос Пирей).
Источник — Sport.ua
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