Аталанта
0 : 1
Олимпиакос Пирей
перерыв   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Олимпиакос. Малиновский в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 17 февраля в 22:00 трансляцию матча 1/8 финала Лиги Европы

  • 17.02.2022 22:00
  • 1050 просмотров
  • 0 комментариев
Аталанта – Олимпиакос. Малиновский в основе. Смотреть онлайн. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Аталанта» и «Олимпиакос».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Аталанта – Олимпиакос. Малиновский в основном составе. Смотреть онлайн. LIVE

События матча
16' ГОЛ ! Мяч забил Тикиньо (Олимпиакос Пирей).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности