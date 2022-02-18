Аталанта – Олимпиакос – 2:1. Победа Малиновского. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» победила «Олимпиакос» (2:1)
На 16-й минут гостей вывел вперед Тинкинью Соарес. Хозяева ответил дублем Берата Джимсити во втором тайме
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе команды и провел на поле 65 минут, после чего был заменен.
Ответный матч состоится 24 февраля. Правило выездного гола на работает.
Лига Европы. 1/16 финала
Аталанта (Италия) – Олимпиакос (Греция) – 2:1
Голы: Тикинью Соарес, 16 (0:1). Джимсити, 61 (1:1). Джимсити, 63 (2:1)
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Берат Джимсити (Аталанта).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Берат Джимсити (Аталанта).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Тикиньо (Олимпиакос Пирей).
Источник — Sport.ua
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