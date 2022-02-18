Аталанта
2 : 1
Олимпиакос Пирей
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «У нас непростой период, много травмированных»

Наставник «Аталанты» доволен победой над «Олимпиакосом»

  • 18.02.2022 08:59
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «У нас непростой период, много травмированных»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» обыграла «Олимпиакос» (2:1). Главный тренер итальянской команды Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру.

«Европейские матчи всегда сложные. Вы играете против команд, которые находятся на лидирующих позициях в своих лигах и имеют игроков, которые могут забить гол из ничего. После гола нам понадобилось некоторое время, чтобы оправиться от удара и контролировать игру во втором тайме. Мы наконец-то забили с углового, и это тоже поможет нам обрести уверенность.

У «Олимпиакоса» хорошая поддержка дома, но мы можем играть лучше, чем сегодня, и у нас будет лишний день для восстановления после матча во Флоренции. У нас сейчас непростой период, когда у нас много травмированных. В ноябре и декабре у нас вылетели все защитники. Теперь нам не хватает нападающих. Но мы все равно верим, что можем быть конкурентоспособными», - сказал Гасперини.

Источник — Football-Italia

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