Зенит проиграл дома Бетису, Ракицкий провел на поле только первый тайм

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» со счетом 2:3.

Защитник команды из Санкт-Петербурга Ярослав Ракицкий провел на поле первый тайм, получил предупреждение и в перерыве был заменен. Когда украинец был на поле, его команда пропустила три гола.

Все мячи были забиты в первом тайме, испанская команда провела на один гол больше и получила фору перед домашней игрой. Ответный поединок состоится через неделю, 24 февраля, в Севилье. Правило выездного гола не действует.

Лига Европы

1/16 финала, первый матч

«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания) – 2:3

Голы: Родригес, 8 (0:1). Виллиан Жозе, 18 (0:2). Дзюба, 25 (1:2). Малком, 28 (2:2). Гуардадо, 41 (2:3).

Зенит: Кержаков, Чистяков (Ерохин, 88), Дуглас Сантос, Караваев (Круговой, 46), Ракицкий (Мостовой, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Юри Алберту, 65), Кузяев, Малком, Дзюба (Сергеев, 73).

Бетис: Руй Силва, Алекс Морено, Пеццела, Сабали, Гонсалес, Гуардадо, Родригес, Хуанми (Виллиам Карвалью, 58), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79), Хоакин (Тельо, 58), Руибаль (Бельерин, 86).

Предупреждения: Ракицкий, 7. Барриос, 90 – Тельо, 75.

Судьи: Бастьен, Паже, Друэ (Франция).