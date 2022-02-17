Зенит
2 : 3
Бетис
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Зенит проиграл дома Бетису, Ракицкий провел на поле только первый тайм

Ответный поединок состоится через неделю, 24 февраля, в Севилье

  • 17.02.2022 21:37
  • 1671 просмотр
  • 7 комментариев
Зенит проиграл дома Бетису, Ракицкий провел на поле только первый тайм
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» со счетом 2:3.

Защитник команды из Санкт-Петербурга Ярослав Ракицкий провел на поле первый тайм, получил предупреждение и в перерыве был заменен. Когда украинец был на поле, его команда пропустила три гола.

Все мячи были забиты в первом тайме, испанская команда провела на один гол больше и получила фору перед домашней игрой. Ответный поединок состоится через неделю, 24 февраля, в Севилье. Правило выездного гола не действует.

Лига Европы

1/16 финала, первый матч

«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания) – 2:3

Голы:  Родригес, 8 (0:1). Виллиан Жозе, 18 (0:2). Дзюба, 25 (1:2). Малком, 28 (2:2). Гуардадо, 41 (2:3).

Зенит: Кержаков, Чистяков (Ерохин, 88), Дуглас Сантос, Караваев (Круговой, 46), Ракицкий (Мостовой, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Юри Алберту, 65), Кузяев, Малком, Дзюба (Сергеев, 73).

Бетис: Руй Силва, Алекс Морено, Пеццела, Сабали, Гонсалес, Гуардадо, Родригес, Хуанми (Виллиам Карвалью, 58), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79), Хоакин (Тельо, 58), Руибаль (Бельерин, 86).

Предупреждения: Ракицкий, 7. Барриос, 90 – Тельо, 75.

Судьи: Бастьен, Паже, Друэ (Франция).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский, 17.02.2022 21:57
    +12
    3 гола от Бетиса за тайм. Ярик явно топ
    Ссылка
    Roger, 17.02.2022 21:50 (изменен)
    +10
    С детства за испанский Бетис и Пеллегрини!
    Оккупанты должны быть унижены как дома так и на выезде.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 17.02.2022 21:58
    +8
    Roger, 17.02.2022 21:50
    С детства за испанский Бетис и Пеллегрини!
    Оккупанты должны быть унижены как дома так и на выезде.
    и на везде...
    Ссылка
    online
    Gayka, 17.02.2022 21:59
    +5
    Roger, 17.02.2022 21:50
    С детства за испанский Бетис и Пеллегрини!
    Оккупанты должны быть унижены как дома так и на выезде.
    На выезде свинособак просто опустят
    Ссылка
    online
    Serhiy (Миколаїв), 17.02.2022 22:05
    +4
    Ссылка
    online
    LFC, 17.02.2022 22:24 (изменен)
    +2
    Браво Бетис так их орков немытых!
    Ссылка
    online
    Alexander Киев, 17.02.2022 22:01
    +2
    Burevestnik, 17.02.2022 21:58
    и на везде...
    И от всех
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности