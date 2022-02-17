Зенит – Бетис – 2:3. Проигрыш команды Ракицкого. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» со счетом 2:3.

Защитник команды из Санкт-Петербурга Ярослав Ракицкий провел на поле первый тайм, получил предупреждение и в перерыве был заменен. Когда украинец был на поле, его команда пропустила три гола.

Все мячи были забиты в первом тайме, испанская команда провела на один гол больше и получила фору перед домашней игрой. Ответный поединок состоится через неделю, 24 февраля, в Севилье. Правило выездного гола не действует.

Лига Европы

1/16 финала, первый матч

«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания) – 2:3

Голы: Родригес, 8 (0:1). Виллиан Жозе, 18 (0:2). Дзюба, 25 (1:2). Малком, 28 (2:2). Гуардадо, 41 (2:3).

ГОЛ! 0:1. Родригес, 8 мин.

ГОЛ! 0:2. Виллиан Жозе, 18 мин.

ГОЛ! 1:2. Дзюба, 25 мин.

ГОЛ! 2:2. Малком, 28 мин.

ГОЛ! 2:3. Гуардадо, 41 мин.