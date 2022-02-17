Зенит
2 : 3
Бетис
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Зенит – Бетис – 2:3. Проигрыш команды Ракицкого. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

  • 17.02.2022 22:14
  • 1020 просмотров
  • 0 комментариев
Зенит – Бетис – 2:3. Проигрыш команды Ракицкого. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» со счетом 2:3.

Защитник команды из Санкт-Петербурга Ярослав Ракицкий провел на поле первый тайм, получил предупреждение и в перерыве был заменен. Когда украинец был на поле, его команда пропустила три гола.

Все мячи были забиты в первом тайме, испанская команда провела на один гол больше и получила фору перед домашней игрой. Ответный поединок состоится через неделю, 24 февраля, в Севилье. Правило выездного гола не действует.

Лига Европы

1/16 финала, первый матч

«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания) – 2:3

Голы: Родригес, 8 (0:1). Виллиан Жозе, 18 (0:2). Дзюба, 25 (1:2). Малком, 28 (2:2). Гуардадо, 41 (2:3).

ГОЛ! 0:1. Родригес, 8 мин.

ГОЛ! 0:2. Виллиан Жозе, 18 мин.

ГОЛ! 1:2. Дзюба, 25 мин.

ГОЛ! 2:2. Малком, 28 мин.

ГОЛ! 2:3. Гуардадо, 41 мин.

События матча
41' ГОЛ ! Мяч забил Андрес Гуардадо (Бетис).
28' ГОЛ ! Мяч забил Малком (Зенит).
25' ГОЛ ! Мяч забил Артем Дзюба (Зенит).
18' ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
8' ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Родригес (Бетис).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности