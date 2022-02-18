Тренер Зенита: «У Ракицкого не получилась игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал действия 32-летнего украинского защитник питерской команды Ярослава Ракицкого в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

— Было заметно, что медленно действовал Ракицкий. Вы сомневались в его готовности, учитывая, что он пропустил первый сбор?

— Мы знаем его плюсы и минусы. У него не получилась игра сегодня, связано ли это с тем, что он пропустил сбор, или с его состоянием — посмотрим. Но не только у него игра не удалась. Возможно, сказалось отсутствие тонуса. Но в таких условиях играют все российские клубы, когда после двух месяцев без официальных матчей нужно выступать против соперника на ходу. Конечно, это не тот результат, к которому мы стремились, по игре мы могли рассчитывать на большее.