Тренер Зенита: «У Ракицкого не получилась игра»

Сергей Семак поделился мнением об игре украинца в 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3)

  • 18.02.2022 13:16
  • 236 просмотров
  • 3 комментария
Тренер Зенита: «У Ракицкого не получилась игра»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал действия 32-летнего украинского защитник питерской команды Ярослава Ракицкого в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

— Было заметно, что медленно действовал Ракицкий. Вы сомневались в его готовности, учитывая, что он пропустил первый сбор?
— Мы знаем его плюсы и минусы. У него не получилась игра сегодня, связано ли это с тем, что он пропустил сбор, или с его состоянием — посмотрим. Но не только у него игра не удалась. Возможно, сказалось отсутствие тонуса. Но в таких условиях играют все российские клубы, когда после двух месяцев без официальных матчей нужно выступать против соперника на ходу. Конечно, это не тот результат, к которому мы стремились, по игре мы могли рассчитывать на большее.

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Источник — ФК Зенит

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Муґунот Уух, 18.02.2022 13:23
    +1
    вот и хорошо
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    online
    MykolaTesla, 18.02.2022 13:28
    0
    Не знаю, особисто мені все сподобалося
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    zzg77, 18.02.2022 13:26
    0
    Если бы не судья, то и у Зенита не получилась бы!!!!
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