В четверг, 17 февраля, в Санкт-Петербурге состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором российский «Зенит» примет испанский «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Зенит
В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга третий раз подряд стал чемпионом России, оторвавшись от серебряного призера, московского «Спартака», на 8 очков. Однако триумфы на внутренней арене, вероятно, уже приелись болельщикам российского клуба. Победа в Кубке УЕФА в сезоне 2007/08 является единственным достижением «Зенита» в еврокубках.
В группе Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом», английским «Челси» и шведским «Мальме» «Зенит» занял третье место, выбыв в Лигу Европы. Украинский защитник Ярослав Ракицкий принял участие во всех шести еврокубковых матчах, отличился одним голом и двумя ассистами.
Бетис
Команда из Севильи под руководством известного чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини в прошлом сезоне достигла прогресса. Если еще два года назад «Бетикос» заняли лишь 15 место в турнирной таблице Примеры, то в этот раз им удалось стать шестыми и добыть путевку в групповой этап Лиги Европы.
«Бетис» в квартете с немецким «Байером», шотландским «Селтиком» и венгерским «Ференцварошем» набрал 10 очков и занял второе место, добыв путевку в 1/16 финала и пропустив вперед только команду из Леверкузена.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Бетис» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.93 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Зенит»: Кержаков – Ракицкий, Барриос, Чистяков, Сантос, Кузяев, Венделл, Караваев, Малком, Клаудиньо, Дзюба.
«Бетис»: Силва – Морено, Бартра, Песселья, Беллерин, Карвалью, Гонсалес, Лайнес, Тельо, Родри, Иглесиас.
17 февраля, четверг
|«Зенит» – «Бетис»
|Санкт-Петербург. Стадион «Газпром-Арена». 19:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Денис Шаховец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ману не подведи.
Классный сезон. Наверное лучший за 10 лет у зеленых
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.