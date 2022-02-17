В четверг, 17 февраля, в Санкт-Петербурге состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором российский «Зенит» примет испанский «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Зенит

В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга третий раз подряд стал чемпионом России, оторвавшись от серебряного призера, московского «Спартака», на 8 очков. Однако триумфы на внутренней арене, вероятно, уже приелись болельщикам российского клуба. Победа в Кубке УЕФА в сезоне 2007/08 является единственным достижением «Зенита» в еврокубках.

В группе Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом», английским «Челси» и шведским «Мальме» «Зенит» занял третье место, выбыв в Лигу Европы. Украинский защитник Ярослав Ракицкий принял участие во всех шести еврокубковых матчах, отличился одним голом и двумя ассистами.

Бетис

Команда из Севильи под руководством известного чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини в прошлом сезоне достигла прогресса. Если еще два года назад «Бетикос» заняли лишь 15 место в турнирной таблице Примеры, то в этот раз им удалось стать шестыми и добыть путевку в групповой этап Лиги Европы.

«Бетис» в квартете с немецким «Байером», шотландским «Селтиком» и венгерским «Ференцварошем» набрал 10 очков и занял второе место, добыв путевку в 1/16 финала и пропустив вперед только команду из Леверкузена.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Бетис» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.93 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Зенит»: Кержаков – Ракицкий, Барриос, Чистяков, Сантос, Кузяев, Венделл, Караваев, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

«Бетис»: Силва – Морено, Бартра, Песселья, Беллерин, Карвалью, Гонсалес, Лайнес, Тельо, Родри, Иглесиас.

17 февраля, четверг