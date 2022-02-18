Лига конференций. 1/16 финала. Качараба помог Славии победить Фенербахче

17 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.
«Славия» Прага на выезде победила «Фенербахче», украинец Тарас Качараба отыграл весь матч и помог выиграть своей команде.
Еще 4 пары проведут свои поединки вечером, 17 февраля в 22:00 по Киеву. Ответные матчи пройдут черед неделю, 24 февраля.
Лига конференций
1/16 финала, первые матчи. 17 февраля
Мидтьюлланд (Дания) – ПАОК (Греция) – 1:0
Гол: Й. Андерссон, 20.
ПСВ (Нидерланды) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0
Гол: Гакпо, 11.
Рапид Вена (Австрия) – Витесс (Нидерланды) – 2:1
Голы: Дрейф, 1, Грюль, 16 – Опенда, 74.
Фенербахче (Турция) – Славия Прага (Чехия) – 2:3
Голы: Пелкас, 58, Кадиолу, 83 – И.Траоре, 45, Дорли, 62, Лингр, 64.
Лестер (Англия) – Рандерс (Дания) – 4:1
Голы: Ндиди, 23, Барнс, Дака, 55, Дьюсбери-Холл, 74 – Хаммершой Митрати, 45.
Марсель (Франция) – Карабах (Азербайджан) – 3:1
Голы: Милик, 41, 44, Пайет, 90+2 – Кади, 85.
Селтик (Шотландия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:3
Голы: Маеда, 79 – Эспейорд, 7, Пеллегрино, 55, Ветлесен, 81
Спарта Прага (Чехия) – Партизан (Сербия) – 0:1
Гол: Мениг, 78.
Источник — Sport.ua
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