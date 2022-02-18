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Лига конференций. 1/16 финала. Качараба помог Славии победить Фенербахче

17 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги конференций

  • 18.02.2022 00:10
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Лига конференций. 1/16 финала. Качараба помог Славии победить Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эннер Валенсия и Тарас Качараба

17 февраля прошли первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

«Славия» Прага на выезде победила «Фенербахче», украинец Тарас Качараба отыграл весь матч и помог выиграть своей команде.

Еще 4 пары проведут свои поединки вечером, 17 февраля в 22:00 по Киеву. Ответные матчи пройдут черед неделю, 24 февраля. 

Лига конференций

1/16 финала, первые матчи. 17 февраля

Мидтьюлланд (Дания) – ПАОК (Греция) – 1:0

Гол: Й. Андерссон, 20.

ПСВ (Нидерланды) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0

Гол: Гакпо, 11.

Рапид Вена (Австрия) – Витесс (Нидерланды) – 2:1

Голы: Дрейф, 1, Грюль, 16 – Опенда, 74.

Фенербахче (Турция) – Славия Прага (Чехия) – 2:3

Голы: Пелкас, 58, Кадиолу, 83 – И.Траоре, 45, Дорли, 62, Лингр, 64.

Лестер (Англия) – Рандерс (Дания) – 4:1

Голы: Ндиди, 23, Барнс, Дака, 55, Дьюсбери-Холл, 74 – Хаммершой Митрати, 45.

Марсель (Франция) – Карабах (Азербайджан) – 3:1

Голы: Милик, 41, 44, Пайет, 90+2 – Кади, 85.

Селтик (Шотландия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:3

Голы: Маеда, 79 – Эспейорд, 7, Пеллегрино, 55, Ветлесен, 81

Спарта Прага (Чехия) – Партизан (Сербия) – 0:1

Гол: Мениг, 78.

Источник — Sport.ua

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