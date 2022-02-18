В первом матче 1/16 финала Лиги конференций французский «Марсель» на своем поле обыграл азербайджанский «Карабах» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитри Пайе (Марсель).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Кади (Карабах).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
Источник — MEGOGO
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