Супергол Малиновского, контракты Мудрика и Судакова, победа Динамо

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 февраля.

1. ВИДЕО. Очень важный гол. Украинец Руслан Малиновский забил Ювентусу. Украинский хавбек забил гол на 76-й минуте, открыв счет в матче.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик и Судаков продлили контракты с Шахтером. Новые соглашения действуют до конца 2026 года.

3. С самолета – на поле. Динамо уверенно обыграло Инджию в контрольном матче. Киевляне в Турции готовятся к возобновлению сезона.

4. Ноль с сиянием – за неделю до финиша. Как прошел 9-й день ОИ. Обозреватель Sport.ua – о девятом дне Олимпийских Игр в Пекине.

5. Люк Де Йонг забил на 90+6 мин. Барселона вырвала ничью у Эспаньола в дерби. Каталонское дерби завершилось драматической развязкой.

6. Пять легионеров Киев-Баскета покинули Украину. Американские баскетболисты уехали из соображений безопасности.

7. Стало известно, почему Шепелев не полетел с Динамо на сбор в Турцию. Владимир получил травму и не успел восстановиться.

8. Олимпиада-2022. Фийон Майе выиграл персьют, Дудченко совершил лучший прорыв. Победитель спринта Йоханнес Бё провалил работу на огневых рубежах.

9. Коноплянка в Краковии: шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Валерий Василенко отыскал скрытые мотивы перехода вингера из «Шахтера» в польский клуб.

10. Норвегия вырвалась вперед. Медальный зачет после 9-го дня Олимпиады. На Олимпийских играх 2022 в Пекине разыграно 65 комплектов наград.