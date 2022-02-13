24-й тур
Эспаньол
2 : 2
Барселона
13.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Люк Де Йонг забил на 90+6 мин. Барселона вырвала ничью у Эспаньола в дерби

Каталонское дерби завершилось драматической развязкой

  • 13.02.2022 23:59
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Люк Де Йонг забил на 90+6 мин. Барселона вырвала ничью у Эспаньола в дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Де Йонг

Каталонское дерби в 24-м туре Ла Лиги завершилось драматической развязкой.

Люк Де Йонг забил на 90+6 мин, и «Барселона» вырвала ничью у «Эспаньола» (2:2).

Ла Лига. 24-й тур

Эспаньол – Барселона – 2:2

Голы: Педри, 2 (0:1). Дардер, 40 (1:1). Рауль де Томас, 64 (2:1). де Йонг, 90 (2:2)

Эспаньол: Диего Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Алейш Видаль (Калеро, 89), Дардер, Эррера, Баре (Мерида, 70), Вилена (Меламед, 61), Пуадо, Рауль де Томас

Барселона: тер Штеген, Жорди Альба (Дембеле, 72), Пике, Араухо (Гарсия, 46), Дест, Педри (де Йонг, 89), Бускетс, де Йонг (Обамеянг, 62), Гави (Гонсалес, 72), Торрес, Траоре

Предупреждения: Баре, 23. Вилена, 60. Пуадо, 76. Меламед, 90 - Пике, 74. Гарсия, 78. Гонсалес, 83

Удаления: Меламед, 90. Пике, 90 (вторая ж.к).

Судья: Эрнандес-Эрнандес (Испания).

Источник — Sport.ua

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