В матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» со счетом 2:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Барселона).
|90'
|Игрок команды Эспаньол получает красную карточку.
|90'
|Жерар Пике (Барселона) получает красную карточку.
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Эспаньол).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
Источник — MEGOGO
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