24-й тур
Эспаньол
2 : 2
Барселона
13.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Эспаньол – Барселона – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

  • 14.02.2022 07:58
  • 432 просмотра
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Эспаньол – Барселона – 2:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» со счетом 2:2.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Барселона).
90' Игрок команды Эспаньол получает красную карточку.
90' Жерар Пике (Барселона) получает красную карточку.
64' ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
40' ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Эспаньол).
2' ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).

Источник — MEGOGO

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