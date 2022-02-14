24-й тур
Эспаньол
2 : 2
Барселона
13.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ХАВИ: «Мы играли намного лучше и потеряли два очка»

Главный тренер «Барселоны» недоволен ничьей с «Эспаньолом»

  • 14.02.2022 01:42
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ХАВИ: «Мы играли намного лучше и потеряли два очка»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в матче 24-го тура Ла Лиги сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2). Каталонцы спаслись благодаря голу Люка Де Йонга на 96-й минуте.

Наставник «Барселоны» Хави поделился мыслями после игры.

«Мы создали моменты, нужно было их использовать и заканчивать игру заранее. Гол Гави отменили, когда мы играли намного лучше их. Мы взяли всего одно очко, этого мало. Это наше упущение.

Сегодня мы не были эффективны и поплатились за это. Было бы несправедливо проиграть, но мы все еще находимся в зоне Лиги чемпионов, и мы должны продолжать бороться. Это была очень напряженная игра, соперник был очень агрессивен в втором тайме, но мы сравнялись с ними по темпу. Мы создали много моментов для взятия чужих ворот. Главное о чем думаешь после матча — набранные очки. Сегодня мы должны были выиграть, но потеряли 2 очка.

Нужно быть самокритичными. Мы пропустили второй гол, который не должны были пропускать, нам не хватало контроля. Мы были хороши в атаке, но нам нужно прибавлять. Нам не хватало эффективности в те отрезки, когда мы были лучше. Это был победный матч для нас», — сказал Хави.

Источник — Sport.es

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