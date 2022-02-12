В воскресенье, 13 февраля, на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне состоится матч 24-го тура испанской Примеры, в котором сыграют «Эспаньол» и «Барселона». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

Каталонское дерби – это всегда интересно, и этот матч не должен стать исключением.

«Эспаньол»

«Бело-синие» в этом сезоне ни за что особо не борются и являются крепким середняком Примеры. Сейчас в активе «Эспаньола» 27 очков и тринадцатая позиция в турнирной таблице Ла Лиги. Отрыв от зоны вылета составляет девять баллов, поэтому борьба за выживание «попугаям» пока не грозит.

Подопечные Висенте Морено не могут выиграть уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Они проиграли в чемпионате «Эльче», «Бетису» и «Атлетику», а также сыграли вничью с «Кадисом». Помимо этого, вылетели из Кубка Испании, проиграв «Мальорке». Последние результаты команды однозначно не радуют и можно сказать, что «бело-синие» находятся в кризисе.

Не помогут «Эспаньолу» в этом матче травмированные Кеиди Баре, Фернандо Калеро и Рауль де Томас.

«Барселона»

«Блаугранас» продолжают борьбу за четверку сильнейших. После прихода Хави команда уже смогла подняться в зону Лиги чемпионов. Сейчас в активе «сине-гранатовых» 38 очков и четвертая позиция. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков, поэтому борьба за чемпионство маловероятно. А вот отрыв от пятого «Атлетико» лишь два балла, поэтому место в четверке сильнейших «Барселоне» еще не обеспечено.

В этом сезоне команда из Барселоны пока не радует своих болельщиков. Она проиграла «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании, уступила «Атлетику» в 1/8 финала Кубка Испании, а также вылетела из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе с «Баварией», «Бенфикой» и «Динамо». Таким образом, «Барселона» продолжает борьбу лишь в чемпионате, а также в Лиге Европы, где в 1/16 финала сыграет против «Наполи». Эксперты считают каталонцев главными претендентами на победу во втором по престижности европейском турнире.

У «Барселоны» серьезные проблемы с кадрами. Не сыграют в этом поединке Дани Алвес, Мусса Ваге, Мемфис Депай, Клеман Ленгле, Серхи Роберто, Самюэль Умтити и Ансу Фати.

История встреч

Соперники провели между собой 218 матчей. 125 побед на счету «Барселоны», 45 викторий у «Эспаньола» и 48 ничейных результатов.

Поединок первого круга завершился минимальной победой «Барселоны». Судьбу встречи решил точный удар Мемфиса Депая.

Ориентировочные составы

«Эспаньол»: Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Жил, Морналес, Дардер, Мелендо, Пуадо, Вильена, Димата.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Араухо, Дест, Де Йонг, Бускетс, Педри, Гави, Траоре, Торрес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.74 по линии Parimatch.

13 февраля, воскресенье