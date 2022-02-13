Коноплянка в Краковии: шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед

Если честно – неожиданно. Не то, что Коноплянка ушел из «Шахтера» - об этом утвердительно говорили еще осенью, а то, куда именно пришел. «Краковия», при всем уважении к этому польскому клубу и его главному фанату – покойному Папе Римскому Ивану-Павлу ІІ – типическая «темная лошадка». Причем скорее темная, нежели лошадка: команда в Экстраклясе в последнее десятилетие звезд с неба явно не хватает. Да и в нынешнем сезоне не блещет: восьмое место. Неожиданно…

Тем не менее, определенная логика в этом переходе все-таки есть. О логике нового клуба Коноплянки говорить проще. Давеча почитал комментарии болельщиков «Краковии», да и нейтральных польских фанов, так там сплошной елей. «Второй Роббен», «игрока такого уровня у нас никогда не было», «о нашей команде теперь гудит вся Польша» и много-много в подобном роде.

Хотя, вместе с тем, тамошние болельщики, отдавая должное мастерству украинского вингера, отмечают и его слабые стороны. А именно – повышенную травматичность, отсутствие игровой практики и довольно «почтенный» возраст. Однако, так или иначе, практически все сходятся в главном: трансфер – настоящая бомба для чемпионата Польши. Это - во-первых. А во-вторых – летом, когда закончится срок арендного соглашения, Евгений, по бытующему мнению болельщиков, не захочет себя «продлевать» еще на год и уйдет восвояси.

В принципе, и с эмоциями, и с аргументацией болельщиков старейшего польского клуба, который, впрочем, был запевалой на местном футбольном поприще лишь в первой половине прошлого века, можно легко согласиться. «Краковия» - не просто середняк чемпионата Польши, а середняк самый что ни на есть банальный. Со всеми вытекающими (в новом столетии «Краковия» отметилась лишь победой в Кубке Польши в 2020 году). То есть, не борется за медальные места, не обладает солидным составом, не имеет хорошего финансового подспорья, не играет в еврокубках (исключение – два последних сезона, когда «красно-белые» пробовали играть в Лиге Европы: вылетали в первом же квалифайнраунде). И вот в эту «дыру», уж извините, хотя город Краков – настоящий польский бриллиант – и перебрался футболист, о котором пару лет назад сложно было даже мечтать. Разве это не чудо для «Краковии»!?

Кстати, Алексей Дитятьев, бывший защитник «Олимпика» и «Ворсклы», а ныне защищающий цвета «Краковии», тоже эмоционально заявил, что до конца не верил, что футболист такого уровня перейдет в этот коллектив. В общем, там почти что эйфория по поводу прихода именитого украинского полузащитника.

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Понять логику самого футболиста посложнее будет. Причем практически со всех точек зрения. «Днепр», «Севилья», «Шальке», «Шахтер» и теперь вот «Краковия» - игра явно на понижение. Если бы в конце данного списка был бы «Галатасарай» или «Днепр-1», тогда можно было бы сказать, что, дескать, «круг замкнулся». В том смысле, что, в первом случае, повидавший виды ветеран пошел по проторенному пути в поисках благополучной футбольной пенсии, а во втором – что вернулся туда, где, собственно, и начиналась его профессиональная карьера.

Но оба этих варианта отпали изначально. Конкретно «Галатасарай», насколько известно, не планировал подписать Коноплянку нынешней зимой. К тому же, в турецком футболе сейчас не самая благоприятная финансовая ситуация (во всяком случае, там намного хуже, чем год-два назад). Поэтому ехать туда, в какой-нибудь «Коньяспор», - не комильфо. С «Днепром-1» вариант не сросся хотя бы потому, что «Шахтер» запретил Евгению переходить в какой-либо украинский клуб именно сейчас, то есть до истечения срока его контракта с «горняками» (до нынешнего лета). С австрийским ЛАСКом что-то там не срослось, хотя Коно действительно туда хотел. Был вариант с венгерскими «Фехерваром» и «Ференцварошем», но туда не захотел уже сам футболист. Еще поговаривали об интересе греческого ПАОКа – но сейчас этот вариант еще более стремный, нежели чемпионат Турции.

В общем, вариантов найти новый клуб для Евгения именно сейчас было раз, два и обчелся. В отличие от нынешнего лета, когда у Коноплянки закончился бы срок соглашения с «горняками», и он мог спокойно, в качестве свободного агента, перейти в тот же «Днепр-1». И «Шахтер» бы не мог по определению ставить какие-либо условия.



ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Однако, Коноплянка таки решился выйти из «зоны комфорта» и перебраться в «зону риска» именно сейчас. Напомню, что в «Шахтере» он получал около 150 тысяч долларов в месяц, а на новом рабочем месте его месячный оклад будет примерно в десять раз меньше. Тут он мог себе позволить вальяжно занимать место на скамье для запасных и получать серьезное жалование, там придется реально «корячиться» ради «карманных» денег. Ради чего все это? Зачем такой риск, когда можно было бы в «Шахтере» и здоровье поберечь, точно не играя (Де Дзерби на него окончательно не рассчитывает), да и банковский счет без напрягов увеличить более чем на полмиллиона долларов. Но Евгений сознательно выбирает другой путь. Более сложный. Более громоздкий, более проблемный. И уж точно менее прибыльный.

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На мой субъективный взгляд, причина столь импульсивного решения может быть только одна – желание закончить футбольную карьеру не в проблемной во всех отношениях Украине (особенно в свете последних политических моментов), а в относительно спокойной и ухоженной Европе. Мне кажется, Коноплянка, насидевшись вдоволь в лазаретах и скамейках в «Шальке» и «Шахтере», понимая, что лучшие годы уже далеко позади, а если объективно разобраться, то годы эти пролетели как-то вскользь, мимо, просто захотел сделать такой себе «дембельский аккорд». То есть, уйти красиво. На достаточно высокой ноте. Это раз. Параллельно осев где-нибудь в укромном уголке возле теплого моря или Альп.

«Краковия» не очень подходит под описанную выше душевную и бытовую нирвану, но город действительно красивый, да футбол там любят и ходят на него. А если Коноплянке удастся себя хорошо проявить, то летом от него условный ЛАСК, «Брюгге» или «Базель» никуда не денутся. С его именем и менеджерскими способностями его агента можно будет выторговать вполне комфортное место под солнцем. Это сейчас видится, как шаг назад. Но если все срастется, потом точно можно будет сделать два шага вперед. Получив под занавес фильма и красивую картинку за окном коттеджа, и возможность потешить собственное, не балованное в последние годы, эго, приличным уровнем. А дом под Киевом никуда не денется, если что.

Если же я в этой связи не ошибаюсь, то логика Коноплянки в данном контексте еще выше, чем у «Краковии» и ее фанов. А вот если ошибаюсь… Ну, в таком случае Евгений Коноплянка – не только самый нераскрывшийся талант своего поколения, но и самый загадочный.