Стало известно, почему Шепелев не полетел с Динамо на сбор в Турцию

13 февраля киевское «Динамо» отправилось на заключительный зимний сбор.
В составе киевлян, которые будут готовиться к старту весенней части чемпионата в Турции, отсутствует полузащитник Владимир Шепелев.
По информации источника, в конце прошлого сбора футболист получил травму. Была надежда, что он успеет восстановиться к началу этого сбора, однако в итоге футболист остался в Киеве и продолжит восстановление на клубной базе.
В текущем сезоне Шепелев сыграл 532 минуты в 14 матчах во всех турнирах, отметился одним ассистом.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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