Стало известно, почему Шепелев не полетел с Динамо на сбор в Турцию

Владимир получил травму и не успел восстановиться

  • 13.02.2022 14:55
  • 3248 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, почему Шепелев не полетел с Динамо на сбор в Турцию
© ФК Динамо Киев

13 февраля киевское «Динамо» отправилось на заключительный зимний сбор.
 
В составе киевлян, которые будут готовиться к старту весенней части чемпионата в Турции, отсутствует полузащитник Владимир Шепелев.
 
По информации источника, в конце прошлого сбора футболист получил травму. Была надежда, что он успеет восстановиться к началу этого сбора, однако в итоге футболист остался в Киеве и продолжит восстановление на клубной базе.
 
В текущем сезоне Шепелев сыграл 532 минуты в 14 матчах во всех турнирах, отметился одним ассистом. 

Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    kadaad, 13.02.2022 15:53
    -1
    Жаль, я думал от него , наконец-то, избавились.
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