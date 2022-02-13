Без Шепелева. Динамо отправилось на третий сбор в Турцию

С первой командой на сбор отправился капитан юношеской команды Александр Яцык

  • 13.02.2022 09:53
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  • 1 комментарий
Без Шепелева. Динамо отправилось на третий сбор в Турцию
© ФК Динамо Киев

Сегодня, 13 февраля, для киевского «Динамо» начинается заключительный зимний тренировочный сбор, который команда снова проведет в Турции.

Напомним, в четверг поздно вечером «бело-синие» со второго сбора, который команда также проводила в Турции. Игроки получили два выходных, а в воскресенье с утра вновь отправились на средиземноморское побережье.

«Бело-синие» прибыли в аэропорт «Борисполь» ранним утром и вылетели в Анталию в 09:00.

На третьем сборе в Турции команда будет работать в следующем составе:

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун;

Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев;

Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцык;

Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат.

Отметим, что вместе с первой командой на сбор отправляется капитан юношеской команды Александр Яцык. Также вернулись после повреждений вратарь Руслан Нещерет и полузащитник Александр Андриевский.

В то же время в заявке нет хавбека Владимира Шепелева, который проходил с командой первые два сбора.

Уже в день прилета киевляне проведут первый контрольный матч на сборе. Соперник – сербская «Инджия». В целом, на этот сбор запланировано проведение пяти товарищеских матчей.

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
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    ___FunnyCat, 13.02.2022 10:08
    0
    Хоть какое то усиление команды
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