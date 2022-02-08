Семеренко покидает Олимпиаду, Забарный получит приз, Филиппов в Риге

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 февраля.

1. Ее наказали горы. Семеренко покидает ОИ в Пекине и возвращается домой. По словам президента ФБУ Владимира Брынзак, Валя чуть не потеряла сознание.

2. Утраченное счастье Джимы, обморок Семеренко. Как прошел третий день ОИ. Юлия Джима была близка, чтобы зацепиться за медаль в индивидуальной гонке.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Филиппов на правах аренды переехал из Бельгии в Латвию. В «Ригу» недавно также перешел украинский полузащитник Владлен Юрченко.

4. Илья Забарный – лучший молодой футболист Украины 2021. Болельщики и журналисты определили самого перспективного футболиста Украины.

5. Дожали под конец. Динамо с минимальным счетом обыграло Рудар. Гол на свой счет записал Витиньо.

6. Снова Черноморец упустил победу в основное время на Winter Cup 2022. А в серии послематчевых пенальти одесситы проиграли житомирскому «Полесью».

7. Швеция взяла третье золото. Медальный зачет после 3-го дня Олимпиады. На Олимпийских играх 2022 в Пекине разыгран 21 комплект наград.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала защитника Баварии на следующий сезон. Контракт Никласа Зюле с мюнхенцами истекает в конце текущего сезона.

9. 10 трансферов из УПЛ за рубеж. Главные переходы зимы из чемпионата Украины в Европу.

10. Металлист нацелился на подписание центрального защитника. Клуб сосредоточится на усилении обороны.