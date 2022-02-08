ОФИЦИАЛЬНО. Филиппов на правах аренды переехал из Бельгии в Латвию

Украинский форвард Александр Филиппов официально перешел из «Сент-Трюйдена» в клуб «Рига».
29-летний игрок переехал из Бельгии в Латвию на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года.
Филиппов в текущем сезона не сыграл ни одного матча за «Сент-Трюйден». В «Ригу» недавно также перешел украинский полузащитник Владлен Юрченко.
Источник — ФК Рига
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