Металлист нацелился на подписание центрального защитника

По информации журналиста Игоря Цыганыка, клуб Первой лиги «Металлист» на этот момент завершил активную комплектацию состава.
Однако руководство продолжает поиски центрального защитника под УПЛ.
Вероятно, его подписание состоится уже летом в рамках подготовки к сезону в элитном дивизионе. Учитывая количество легионеров в команде, рассматривает вариант подписания украинца.
«Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге и нацелен на УПЛ.
Последним на этот момент трансфером клуба стал бразильский форвард Давид.
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.