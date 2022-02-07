Металлист нацелился на подписание центрального защитника

Клуб сосредоточится на усилении обороны

  • 07.02.2022 21:32
  • 3128 просмотров
  • 2 комментария
Металлист нацелился на подписание центрального защитника
© metalist.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, клуб Первой лиги «Металлист» на этот момент завершил активную комплектацию состава.

Однако руководство продолжает поиски центрального защитника под УПЛ.

Вероятно, его подписание состоится уже летом в рамках подготовки к сезону в элитном дивизионе. Учитывая количество легионеров в команде, рассматривает вариант подписания украинца.

«Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге и нацелен на УПЛ.

Последним на этот момент трансфером клуба стал бразильский форвард Давид.

Источник — Циганик LIVE

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    JohnDoe, 07.02.2022 22:12
    +1
    Бондаренко,Качараба,Ракицкий?
    Ссылка
    JohnDoe, 07.02.2022 22:39
    0
    Чеботенко,Ордец
    Ссылка
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