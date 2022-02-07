10 трансферов из УПЛ за рубеж

Нынешнее зимнее окно для УПЛ оказалось весьма богатым и насыщенным. Причем не только на события внутренней миграции, но и на «исход» игроков в зарубежные чемпионаты. Мы презентуем наиболее громкие исходные трансферы.

Эрик РАМИРЕС, 23 года

Откуда: «Динамо»

Куда: «Спортинг» (Испания)

Условия: аренда



ФК Динамо

Пришел как-то не очень заметно, так же и ушел. Пока что – в аренду. А что будет дальше, посмотрим. Несмотря на то, что на приобретении Рамиреса настаивал лично Луческу, пробиться в основу «Динамо» венесуэльскому нападающему так и не удалось. Вроде бы задатки хорошего форварда у него и есть, но все равно чего-то постоянно не хватало. Возможно, это «что-то» Эрик найдет в глубинке Сегунды, где будет выступать за хихонский «Спортинг».

Богдан ЛЕДНЕВ, 23 года

Откуда: «Динамо»

Куда: «Фехервар»

Условия: аренда



Твиттер Фехервара

После возвращения в «Динамо» из «Зари», где Леднев был на ведущих ролях, молодой полузащитник сник. Собственно, иного и быть не могло, так как «родная» позиция Богдана – фланговый полузащитник – в киевской команде прочно занята. Да и, будем откровенны, Луческу не спешил давать настоящий шанс проявить себя 23-летнему футболисту. В общем, решение избавиться от этого игрока выглядит для «бело-синих» вполне логично. Вполне логично выглядит и его новое рабочее место: с венгерским «Фехерваром» у киевского клуба сложились неплохие рабочие отношения. Что же касается самого игрока, то «Фехервар» - хороший плацдарм для перезагрузки карьеры. Отметим также переход в «Фехервар» еще одного динамовца - центрального защитника Артема Шабанова.

Владлен ЮРЧЕНКО, 28 лет

Откуда: «Десна»

Куда: «Рига»

Условия: контракт



Твиттер ФК Рига

То, что Юрченко не задержится в терпящей бедствие из-за финансовых проблем «Десне», ни для кого не было секретом, ведь из Чернигова ушли практически все знающие себе цену игроки. Но вот то, где продолжит карьеру некогда один из самых перспективных украинских полузащитников, оказалось неожиданностью. Владлен в качестве свободного агента подписал контракт с латвийской «Ригой». Подробности договора не афишируются. Кстати, в этой команде выступает еще один украинский полузащитник – Юрий Вакулко.

Рустам АХМЕДЗАДЕ, 20 лет

Откуда: «Минай»

Куда: «Карабах»

Условия: контракт



ФК Карабах

Если молодой футболист из команды-аутсайдера УПЛ переходит в команду-лидер зарубежного чемпионата, пускай и не самого сильного, но постоянно играющую в еврокубках, это однозначно прогресс. Несмотря на то, что Ахмедзаде не отличался особой результативностью в игре за закарпатский клуб (лишь три гола), его смело можно назвать одним из лучших игроков «Миная». Неплохая скорость, хороший дриблинг, отличная игра головой – в общем, с профильными характеристиками у Рустама все в порядке. Он наверняка их продемонстрирует в чемпионате Азербайджана – цвета «Карабаха» он должен защищать до лета 2026 года. За этот трансфер «Минай» получил двести тысяч евро.

Даниил СИКАН, 20 лет

Откуда: «Шахтер»

Куда: «Ганза»

Условия: аренда



ФК Ганза

После травмы восстановился Мораес, на подходе Траоре, куплен Нерес – в такой маститой компании форвардов «Шахтера» Сикан оказался лишним. Более того, даже когда под рукой у Де Дзерби не было номинальных нападающих, Сикан все равно получал очень мало игровой практики. Поэтому ее он будет искать в другом месте. «Горняки» отдали Даниила в аренду (без права выкупа) в команду из второй Бундеслиги – «Ганзу», борющуюся за выживании. Возможно, на новом рабочем месте кандидат в национальную сборную Украины получит больше возможности проявить себя.

Даниил ИГНАТЕНКО, 24 года

Откуда: «Шахтер»

Куда: «Бордо»

Условия: аренда



ФК Бордо

Довольно неожиданный трансфер. После неудачной аренды в «Ференцварош» в 2019-м Игнатенко вернулся в «Шахтер». Но снова был отдан в аренду. На сей раз – в «Днепр-1». В команде Йовичевича дела у парня пошли лучше: он был на ведущих ролях. Но достаточно ли этого для того, чтобы играть в Лиге1? Тем не менее, сам полузащитник очень хочет остаться в одном из самых известных французских клубов (правда, сейчас «Бордо» переживает не лучшие времена) подольше. То есть – и после окончания срока аренды (нынешним летом). Французский коллектив имеет право выкупа контракта украинца, но вот воспользуется ли этим правом, увидим по окончании сезона.

Владислав СУПРЯГА, 21 год

Откуда: «Динамо»

Куда: «Сампдория»

Условия: аренда

Getty Images/Global Images Ukraine

Многочисленные попытки «ввинтить» этого талантливого форварда в игровую модель «Динамо» оказались тщетными. Супряга не заиграл ни при Хацкевиче, ни при Луческу. Хотя оба наставника ему давали шансы. В последнее время Влад все реже попадал не только в стартовый состав, но и в протокол на игру. Поговаривают, у парня из-за этого начались психологические проблемы. С другой стороны, на него всегда был спрос за рубежом. В частности, в Италии. В прошлом году на него претендовали «Болонья» и «Дженоа». Да и «Сампдория» проявляла интерес. В итоге «Сампа» проявила еще и выдержку. И таки сумела заполучить чемпиона мира среди двадцатилетних. Пока что – на условиях аренды, до конца сезона. Но с правом выкупа. За семь с половиной миллионов евро.

Аллахьяр САЯДМАНЕШ, 20 лет

Откуда: «Заря»

Куда: «Халл Сити»

Условия: аренда



ФК Халл

Молодой иранец в первой половине сезона был одним из лучших в коллективе Виктора Скрипника. Если вообще не лучшим. «Заря» очень хотела продолжить сотрудничество с форвардом, но цена, выставленная «Фенербахче» (клубом, которому принадлежит контракт Аллахьяра) – порядка трех с половиной миллионов евро, отпугнула луганчан. В итоге футболист вернулся в Стамбул. И сразу же был отправлен в очередную аренду – в Англию. До конца сезона иранец будет защищать цвета известной команды из Чемпионшипа – «Халл Сити». Жаль, что мы его больше не увидим в УПЛ – очень квалифицированный футболист.

Марк МАМПАССИ, 18 лет

Откуда: «Шахтер»

Куда: «Локомотив» (Россия)

Условия: контракт



ФК Локомотиd

Как и многие другие молодые таланты из «Шахтера», Мампасси был откомандирован набираться опыта в «Мариуполь». Похоже, что набрался. В конце прошлого года украинский защитник, имеющий конголезские корни, был продан в московский «Локомотив». Слухи о том, что Марк покинет Украину, ходили на протяжении фактически всего первого круга нынешнего сезона. И вот история получила логическое завершение. Российский клуб подписал соглашение с Мампасси на пять лет. По неофициальной информации, сумма сделки составила четыре млн евро. Единственный незавершенный вопрос в этой связи - сменит ли Марк гражданство. Пока что ответа на него нет.

Виталий МИКОЛЕНКО, 22 года

Откуда: «Динамо»

Куда: «Эвертон»

Условия: контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

С большой долей очевидности можно утверждать, что переход левофлангового защитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко в «Эвертон», официально оформленный в первый день нового года, так и останется самым громким исходящим трансфером УПЛ нынешней зимы. Слухи сватали Виталия в АПЛ уже осенью. В конце прошлого года авторитетные источники отрапортовали, что принципиальная договоренность между клубами из Киева и Ливерпуля достигнута. За этот трансфер киевляне получат порядка 23 с половиной миллионов евро. Это очень хорошие деньги. К слову, дороже Миколенко были проданы лишь двое футболистов «Динамо» - Шевченко и Ярмоленко. Адаптация Виталия к новым условиям проходит достаточно болезненно. Да и тренер в «Эвертоне» поменялся. А вот «Динамо» оперативно закрыло брешь на левом фланге, вернув из аренды в «Днепре-1» Дубинчака.