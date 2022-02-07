Украина стала четвертой на Евро-2022, Сенегал впервые выиграл Кубок Африки

Главные новости за 6 февраля на Sport.ua

  • 07.02.2022 04:00
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Украина стала четвертой на Евро-2022, Сенегал впервые выиграл Кубок Африки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 февраля.

1. Заняли четвертое место. Украина уступила Испании на футзальном Евро. «Сине-желтые» продемонстрировали смелую игру, но этого не хватило для медалей.

2. Мане победил Салаха. Сенегал впервые выиграл Кубок африканских наций. Сенегальцы в серии пенальти переиграли команду Египта.

3. Чемпионский камбэк! Португалия одолела Россию в финале Евро-2022 по футзалу. В матче за бронзу чемпионата Европы 2022 Испания взяла верх над Украиной.

4. «Щедрик», безнадежные лыжники и гениальный швед. Как прошел 2-й день ОИ. Обозреватель Sport.ua – о втором дне зимней Олимпиады.

5. Стало известно, сколько Шахтер получил от Сарагосы по долгу за Матузалема. Бразилец фактически сбежал из донецкого клуба еще в 2007 году.

6. Наигрался. Супрягу заменили во втором тайме матча с Сассуоло. Вместо украинца на поле вышел Андреа Конти, который тут же забил гол.

7. ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал бразильского нападающего. Давид да Ора де Консейсао продолжит карьеру в харьковском клубе.

8. Влахович забил в дебютной игре. Ювентус взял три очка в матче с Вероной. Дебютанты Душан Влахович и Денис Закария удачно сыграли за туринцев.

9. Сыграл 9 минут. Украинец Игнатенко был удален в первом матче за Бордо. Футболист вышел на замену во втором тайме и покинул поле на 72-й минуте встречи.

10. Дарья Блашко сдала позитивный тест на коронавирус. Спортсменка отправлена на самоизоляцию.

Источник — Sport.ua

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