Наигрался. Супрягу заменили во втором тайме матча с Сассуоло

Вместо украинца на поле вышел Андреа Конти, который тут же забил гол

  • 06.02.2022 17:26
  • 15778 просмотров
  • 25 комментариев
Наигрался. Супрягу заменили во втором тайме матча с Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний украинский нападающий «Сампдории» Владислав Супряга был заменен на 60-й минуте домашнего поединка 24-го тура Серии А против «Сассуоло» при счете 2:0 в пользу своей команды.

Вместо Супряги на поле вышел Андреа Конти, который уже на 63-й минуте сделал счет 3:0 в пользу хозяев.

Супряга вышел на замену на 36-й минуте встречи вместо Маноло Габьяддини. Для украинца это был дебютный поединок за «Сампдорию».

Контракт Владислава принадлежит киевскому «Динамо». Супряга защищает цвета «Сампдории» на правах аренды.

Источник — ФК Сампдория

(81 голос)

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Комментарии
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    online
    Maximus Incognitos, 06.02.2022 18:09
    +19
    Дежурные события на футбольном поле, где играют украинцы, а на спорт.юа всё стабильно. Фаны ДК и Шахтёра здесь на сайте давно превратились в базарных баб. Речь идёт не только об этой статье. Все статьи, где есть упоминания о наших выходцах из ШД и ДК превращаются в клоунскую аналитику наших диванных экспертов.
    А пацанам из ДК и ШД, которые играют в Европе я искренне желаю удачи!
    Ссылка
    Aleks04, 06.02.2022 17:41 (изменен)
    +15
    Да у нас все сегодня наигрались..
    － Малиновский худшая оценка
    － Супрягу заменили
    － Удаление Игнатенко
    Неудачный день
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    online
    adidas777, 06.02.2022 17:41
    +12
    Что означает заголовок
    Награвся?
    Поражает такое откровенно хамское отношение, со стороны сайта пототношению к ДК, и всего что связано с клубом.
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    Руслан Кириченко, 06.02.2022 18:28
    +9
    так в чем он наплужил, что ег заменили? или очередной говновброс от сайта?
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    online
    Доброгорский Юрий, 06.02.2022 17:57
    +9
    PFCLviv, 06.02.2022 17:46
    Це провал! Слабак реально!
    Что-то я не вижу аналогичного комментария в новости про Сикана который провел столько же времени на поле правда в втором дивизионе бундеслиги... Тебе не кажется что там турнир рангом пониже и Даниил должен был пару банок ложить?... При том что у него даже моментов не было.
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    online
    Тарас Чубак, 06.02.2022 18:29
    +6
    Maximus Incognitos, 06.02.2022 18:09
    Дежурные события на футбольном поле, где играют украинцы, а на спорт.юа всё стабильно. Фаны ДК и Шахтёра здесь на сайте давно превратились в базарных баб. Речь идёт не только об этой статье. Все статьи, где есть упоминания о наших выходцах из ШД и ДК превращаются в клоунскую аналитику наших диванных экспертов.
    А пацанам из ДК и ШД, которые играют в Европе я искренне желаю удачи!
    там аналітики навіть немає, просто помиями ллють своїх же футболістів, без натяку на критичне мислення. Чекають на їх невдачі та навіть створюють спец. акаунти щоб цим займатися, а адміністрація сайту нічого не робить з цим
    Ссылка
    online
    sahka1981, 06.02.2022 17:45
    +6
    adidas777, 06.02.2022 17:41
    Что означает заголовок
    Награвся?
    Поражает такое откровенно хамское отношение, со стороны сайта пототношению к ДК, и всего что связано с клубом.
    Это для хейтеров такие заголовки
    59'
    Рефері дає сигнал, дозволяючи провести заміну. На полі з'являється Андреа Конті (Сампдорія). Владислав Супряга не зможе продовжити гру через травму.
    Такое нашел.
    Зато фартовый, можно сказать...Сампа то наверняка победит.
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    online
    Тарас Чубак, 06.02.2022 18:30
    +5
    Руслан Кириченко, 06.02.2022 18:28
    так в чем он наплужил, что ег заменили? или очередной говновброс от сайта?
    незрозуміло, у тому то і справа
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    Жека Еленок, 06.02.2022 17:39
    +4
    Шо он там сделал уже матч не смотрел ??
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    online
    Тарас Чубак, 06.02.2022 18:19 (изменен)
    +3
    Ніколи не подобався Супряга, але якщо його замінили не із за травми то рішення дуже дивне. Футболіст зіграв 20 хв і то розбиті на 15хв. перерву, ще й у зовсім новому чемпіонаті, при тому що комнда і так веде у рахунку. Це щоб що? Бачив як він грав у другому таймі, бігав - боровся, пару раз непогано забіг, один раз запоров атаку тим що не зміг обвести, і все. Футбол у цілому був сумбурний. Якщо Луч давав йому забагато шансів, то це абсолютне знущання над футболістом, краще б не випускав....але це якщо все не травма, про що під час матчу було не зрозуміло
    Ссылка
    zhyr, 06.02.2022 18:44
    +2
    Одна з проблем Супряги в тому, що він не вміє обігрувати 1 в 1. От реально не пам"ятаю, щоб він когось обіграв. Тільки йде в обіграш - втрата м"яча. Як для нападника, це суттєвий мінус. І сьогодні пішов обігрувати і захисник легко м"яч відібрав.
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    Igor_Dinamo, 06.02.2022 18:32
    +2
    adidas777, 06.02.2022 17:41
    Что означает заголовок
    Награвся?
    Поражает такое откровенно хамское отношение, со стороны сайта пототношению к ДК, и всего что связано с клубом.
    100 пудово и Я об этом подумал, кто там пишет такие заголовки??!! Вы там попуститесь, научитесь хотябы копировать, а не придумывать на ходу черт знает что! Админ кто там такой умный строчила?! Что значит наигрался?!
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    roman_kros, 06.02.2022 19:15
    +1
    Супряга топ, виснажив захист, щоб партнер на легких ногах вийшов і забив
    Ссылка
    Артем Дима футболист, 06.02.2022 18:39
    +1
    Тарас Чубак, 06.02.2022 18:19
    Ніколи не подобався Супряга, але якщо його замінили не із за травми то рішення дуже дивне. Футболіст зіграв 20 хв і то розбиті на 15хв. перерву, ще й у зовсім новому чемпіонаті, при тому що комнда і так веде у рахунку. Це щоб що? Бачив як він грав у другому таймі, бігав - боровся, пару раз непогано забіг, один раз запоров атаку тим що не зміг обвести, і все. Футбол у цілому був сумбурний. Якщо Луч давав йому забагато шансів, то це абсолютне знущання над футболістом, краще б не випускав....але це якщо все не травма, про що під час матчу було не зрозуміло
    Ждем информации. Тоже интересно. Решение странное и выпустить супрягу и заменить. Если не повреждение то такой дебют хуже чем вообще не какой
    Ссылка
    Diamond66689, 06.02.2022 18:38
    +1
    Ладно Супряга ,Игнатенко вообще выйдя на поле через 10 минут удаление заработал.
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    online
    Доброгорский Юрий, 06.02.2022 18:59
    0
    Артем Дима футболист, 06.02.2022 18:43
    Но кто не смотрел стоит сказать что за минуту до удаления супряга запорол отличную атаку. По сути в штрафной не сделав передачу не удар потеряв мяч. А так заметен не был
    Какое удаление? В этом матче удалений не было.
    Хватит бухать!
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    Артем Дима футболист, 06.02.2022 18:43
    0
    Но кто не смотрел стоит сказать что за минуту до удаления супряга запорол отличную атаку. По сути в штрафной не сделав передачу не удар потеряв мяч. А так заметен не был
    Ссылка
    online
    googlle, 06.02.2022 18:42
    0
    Diamond66689, 06.02.2022 18:38
    Ладно Супряга ,Игнатенко вообще выйдя на поле через 10 минут удаление заработал.
    там відверто ліве вилучення
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    online
    Cartman, 06.02.2022 19:13
    -2
    Могут позволить . Все равно зарплату Динамо платит
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    kadaad, 06.02.2022 19:01
    -2
    Что и следовало ожидать. Я вообще удивляюсь как это недоразумение впарили Сампдории.
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