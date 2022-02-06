Наигрался. Супрягу заменили во втором тайме матча с Сассуоло

21-летний украинский нападающий «Сампдории» Владислав Супряга был заменен на 60-й минуте домашнего поединка 24-го тура Серии А против «Сассуоло» при счете 2:0 в пользу своей команды.

Вместо Супряги на поле вышел Андреа Конти, который уже на 63-й минуте сделал счет 3:0 в пользу хозяев.

Супряга вышел на замену на 36-й минуте встречи вместо Маноло Габьяддини. Для украинца это был дебютный поединок за «Сампдорию».

Контракт Владислава принадлежит киевскому «Динамо». Супряга защищает цвета «Сампдории» на правах аренды.