Наигрался. Супрягу заменили во втором тайме матча с Сассуоло

21-летний украинский нападающий «Сампдории» Владислав Супряга был заменен на 60-й минуте домашнего поединка 24-го тура Серии А против «Сассуоло» при счете 2:0 в пользу своей команды.
Вместо Супряги на поле вышел Андреа Конти, который уже на 63-й минуте сделал счет 3:0 в пользу хозяев.
Супряга вышел на замену на 36-й минуте встречи вместо Маноло Габьяддини. Для украинца это был дебютный поединок за «Сампдорию».
Контракт Владислава принадлежит киевскому «Динамо». Супряга защищает цвета «Сампдории» на правах аренды.
🔁 | SOSTITUZIONE— U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 6, 2022
60' - Cambio tattico di #Giampaolo: dentro #Conti, richiamato #Supriaha. #SampSassuolo 2⃣-0⃣#SerieATIM#FORZADORIA 🔵⚪️🔴⚫️⚪️🔵
Источник — ФК Сампдория
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А пацанам из ДК и ШД, которые играют в Европе я искренне желаю удачи!
－ Малиновский худшая оценка
－ Супрягу заменили
－ Удаление Игнатенко
Неудачный день
Награвся?
Поражает такое откровенно хамское отношение, со стороны сайта пототношению к ДК, и всего что связано с клубом.
А пацанам из ДК и ШД, которые играют в Европе я искренне желаю удачи!
Награвся?
Поражает такое откровенно хамское отношение, со стороны сайта пототношению к ДК, и всего что связано с клубом.
59'
Рефері дає сигнал, дозволяючи провести заміну. На полі з'являється Андреа Конті (Сампдорія). Владислав Супряга не зможе продовжити гру через травму.
Такое нашел.
Зато фартовый, можно сказать...Сампа то наверняка победит.
Награвся?
Поражает такое откровенно хамское отношение, со стороны сайта пототношению к ДК, и всего что связано с клубом.
Хватит бухать!
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