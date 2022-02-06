Вышел на замену. Супряга дебютировал за Сампдорию в матче против Сассуоло

Украинский форвард вышел вместо Габбьядини на 36-й минуте встречи

  • 06.02.2022 16:45
  • 5832 просмотра
  • 20 комментариев
Вышел на замену. Супряга дебютировал за Сампдорию в матче против Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний украинский нападающий Владислав Супряга дебютировал за «Сампдорию» в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Супряга вышел на замену вместо Габбьядини на 36-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу своей команды.

Контракт Владислава принадлежит киевскому «Динамо». Супряга защищает цвета «Сампдории» на правах аренды.

Источник — ФК Сампдория

(27 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ash, 06.02.2022 17:20
    +5
    Уже заменили)
    Ссылка
    online
    K.A.R.abas, 06.02.2022 17:25
    +4
    Чувак только Супрягу поменял и сразу гол забил.
    Тут панькатся не будут, не вывозишь садишься.
    Ссылка
    SandroKing, 06.02.2022 17:21
    +4
    Да, это какой-то позор. Не отдал пас в хорошем моменте и сразу на лавку.
    Ссылка
    Vladislav Pohily, 06.02.2022 17:23
    +3
    Не готов он ни физически, ни психологически.
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 06.02.2022 17:22
    +3
    Странное решение
    Ну да ладно . Ещё наберёт форму
    Ссылка
    vitaha33, 06.02.2022 17:21
    +3
    Чувака так психологічно зламають. Але тренер не бачив, що він ще не готовий грати? Для чого випускав?
    Ссылка
    Serhii P., 06.02.2022 17:20
    +3
    Вже награвся Супряга )
    Ссылка
    online
    PFCLviv, 06.02.2022 17:20
    +1
    Слабак Супряга! Реально розпіарений бездара!
    Ссылка
    Komatoznik1991, 06.02.2022 17:29
    0
    Да сколько можно с ним носится...в Динамо сломают...в Италии сломают...какая неженка, там надо играть и доказывать что ты сильный, никто над тобой труситься не будет...слабый...сиди на лавочке
    Ссылка
    maverik, 06.02.2022 17:29
    0
    Сассуоло оправдывает сегодня свое название))
    Ссылка
    online
    PFCLviv, 06.02.2022 17:28
    0
    Три хвилини, як вийшов Андреа Конті і забив!
    Супряга там довго не протримається!
    Ссылка
    aleks19826, 06.02.2022 17:28
    0
    на 36 вийшов, на 59 замінили. Думаю цим все сказано і кар'єра як почалася в серії а так і закінчилася. Це для його психіки удар. Все таки тренер випустив вродь би, ти пу маєш грати до кінця все таки запасний, а його за 23 хвилини убрали. Досвідос Владік)))
    Ссылка
    SandroKing, 06.02.2022 17:27
    0
    K.A.R.abas, 06.02.2022 17:25
    Чувак только Супрягу поменял и сразу гол забил.
    Тут панькатся не будут, не вывозишь садишься.
    Ага, и это при том что он защитник)
    Ссылка
    maverik, 06.02.2022 17:26
    0
    Народ кто где смотрит футбол ? Я пробовал через лайвтв или гооол то одно мучение,пришлось потратиться на СПОРТ МЕГОГО.
    Ссылка
    online
    PFCLviv, 06.02.2022 17:26
    0
    Я подивився, які швидкості, як швидко треба думати в цьому матчі... Вражений!
    Супряга не стягнув, запіжонив 100% вихід, недав пас, затупив...
    Фізуха у Супряги на нолі, слабенький...
    Ссылка
    zhyr, 06.02.2022 17:22
    0
    і пішов на 58
    Ссылка
    NM16071, 06.02.2022 17:20
    0
    Гіршого дебюту не придумаєш
    Ссылка
    online
    Дмитрий Рыженко, 06.02.2022 17:08
    0
    Супряга совсем мяча не касается? А то ну хускоред растет оценка всех игроков, но не у него.
    Ссылка
    online
    Mark2119, 06.02.2022 17:22
    -1
    Можно возвращаться в полесье
    Ссылка
    maverik, 06.02.2022 17:23
    -3
    Принижают наших футболистов заменами а неловко как-то мне,сначала Миколенко ,сейчас Супряга.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности