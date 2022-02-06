Вышел на замену. Супряга дебютировал за Сампдорию в матче против Сассуоло

21-летний украинский нападающий Владислав Супряга дебютировал за «Сампдорию» в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».
Супряга вышел на замену вместо Габбьядини на 36-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу своей команды.
Контракт Владислава принадлежит киевскому «Динамо». Супряга защищает цвета «Сампдории» на правах аренды.
🔁 | SOSTITUZIONE— U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 6, 2022
36' – Scocca l'ora di #Supriaha. Esordio per l'ucraino, che prende il posto proprio di #Gabbiadini. #SampSassuolo 2⃣-0⃣#SerieATIM#FORZADORIA 🔵⚪️🔴⚫️⚪️🔵
Источник — ФК Сампдория
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Тут панькатся не будут, не вывозишь садишься.
Ну да ладно . Ещё наберёт форму
Супряга там довго не протримається!
Тут панькатся не будут, не вывозишь садишься.
Супряга не стягнув, запіжонив 100% вихід, недав пас, затупив...
Фізуха у Супряги на нолі, слабенький...
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